Hlavním důvodem likvidace sadu nebyl fakt, že by neplodil, ale skutečnost, že třešně téměř nikdo nekupoval. „Sad byl starý, ale přeroubovaný, což znamená vysoké stromy. To znamená náročné česání ze žebříků. Bohužel kvůli letošní bohaté úrodě byl zahlcený trh zejména dovozem z Polska. Přestože jsme se situaci pokusili řešit samosběrem, zhruba 60 až 70 procent třešní se nesčesalo,“ uvedl Šašek.

Chyběli také brigádníci. Podle zemědělce kvůli tomu družstvo prodělávalo kolem dvou milionů korun ročně. „Pokud bychom sad nechali, tak by bylo nutné se o něj starat. To znamená opravovat plot, hlídat před zloději lidskými i ptačími a nakonec bychom úrodu ani neprodali,“ řekl Šašek a jedním dechem vysvětlil, proč je nyní konkurence s ovocem v Česku tak velká. „Polsko má štědřejší dotační politiku. Jenže teď kvůli válečné situaci nemůže vyvážet do Běloruska a Ruska. Proto část jejich ovoce skončí na našich trzích za nižší ceny,“ přiblížil.

Zemědělské družstvo nakonec za práci na vyklučení sadu zaplatilo skáceným dřevem, které mělo putovat ve formě štěpky do některé z tepelných elektráren. A co bude místo sadu nyní? „Holinu zatravníme, aby nedocházelo k půdní erozi, a v budoucnu se uvidí, jaké najde plocha využití,“ doplnil ředitel družstva.

Likvidace sadů je trend

Vykácení sadu, který už není pro družstvo přínosem, není žádnou výjimkou. Naopak to v rámci České republiky vypadá na počínající trend. Od roku 2011 se plocha sadů snížila o skoro 30 procent.

Výkupní ceny ovoce jsou v porovnání s cenou pracovní síly extrémně nízko. Zjednodušeně řečeno, za údržbu a práci v sadě se zaplatí víc, než kolik se nakonec na prodeji ovoce vydělá.

Zemědělské družstvo Klapý sklízí převážně tržní plodiny jako pšenici, ječmen nebo cukrovou řepu. Ovoce netvoří důležitou položku jejich výroby. To naznačuje i srovnání ploch určených jako zemědělská půda, kterých družstvo má 40 hektarů, a sadů, jichž je jen 22 hektarů. V roce 2021 Šašek v Českém rozhlasu řekl, že když někdo krade třešně ve velkém, „nemá to jen na bublaninu“. Zájem zlodějů by mohl naznačovat, že třešně budou v kurzu. Bohužel nebyly.

Krasec třešňový (Anthaxia candens)Zdroj: Siga / wikipedia commons / CC BY-SA 3.0Pohled přírodovědců

Na staré sady existuje i jiný než ryze zemědělsko-ekonomický pohled. „Staré sady ve volné krajině jsou cenné pro specifické spektrum brouků, kteří je potřebují pro své úspěšné přežití. Důležitý je například pro krasce třešňového a druhy s podobnými nároky,“ řekl autor knihy Ochrana saproxylického hmyzu a opatření na jeho podporu Antonín Krása. „Krasec třešňový je z poměrně velké části závislý na starých třešních, které se většinou nacházejí ve starých opuštěných sadech. Je třeba tyto stromy ponechat a nekácet je,“ udává na svých stránkách server Natura Bohemica. V Českém středohoří třešňové sady pamatují staré německé osídlení a dají se najít i na dnes už zcela neobydlených místech, jako jsou zaniklé vesnice. Právě staré ovocné stromy jsou živým důkazem, že v místech bylo kdysi trvalé osídlení.