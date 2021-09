Jeho životu i umělecké dráze prý šlechtický titul spíše škodil a nikdy ho sám aktivně nepoužíval. V současném Německu je to podle něho v dnešní době jen tradice, jinak nic víc. Přesto patří k Sdružení šlechticů spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a s ostatními členy spolku je stále v pravidelném kontaktu.

On sám se s baronkou už nestačil setkat. „Můj otec ji ale musel jako mladík vždycky o narozeninách navštívit a s hlubokou poklonou jí předat kytici. To mu bylo vždycky nepříjemné,“ vypráví akademický sochař. V historii jeho rodu se dají najít i další významné body. „Jeden můj prastrýc se v roce 1871 stal prvním německým říšským prezidentem a jeden další strýc figuroval v minulosti mezi pěti královskými ministry v Dánsku,“ vypočítává von Levetzow.

Třebívlice na Litoměřicku jsou sice mrňavé, ale zajet se tam vyplatí. Obec je spojená s baronkou Ulrikou von Levetzow, poslední múzou spisovatele Goetha. Seznámila se s ním před rovnými dvěma sty lety v jejích sedmnácti v Mariánských Lázních, když bylo básníkovi 72 let. Platonický vztah netrval dlouho, inspiroval ale Goethovu pozdní tvorbu. Po rozchodu žila Ulrika na třebívlickém panství, kde i zemřela.

/FOTO/ Nové sousoší místní celebrity s legendárním spisovatelem táhne do Třebívlic. Od osudového setkání věkově nerovného páru uplynulo 200 let.

