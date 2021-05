Podle ředitele Tomáše Rulfa proběhla koordinace s povinným testováním školáků bez problémů. „Už to máme nacvičeno poté, co se vrátily děti z prvního stupně. Jen jsem upravil seznam a připravil více testů,“ popsal ředitel a upozornil, že zásoba antigenních testů se však škole tenčí.

„Tento čtvrtek žáky z druhého stupně musíme otestovat znova. Domnívám se ale, že na příští týden nám testy ještě vystačí,“ doplnil.

Počet žáků v třebívlické škole se za poslední roky zvýšil. V současné době tam dochází přes 150 dětí. Kromě místních tam dojíždí i děti ze spádových obcí a okolí, ale také ze sousedního okresu, například z Libčevse nebo z Loun.

Už brzy se školáci z druhého stupně dočkají také nové polyfunkční učebny, která podpoří technické vzdělání a dovednosti žáků. K dispozici tam budou mít například i čtyři 3D tiskárny. Obec na vybudování speciální třídy získala dotaci od ministerstva financí. Kromě samotné učebny je součástí projektu také bezbariérový výtah a bezbariérové toalety.

Stavební práce začaly v lednu, kdy škola chtěla využít distanční výuky. „Nyní po návratu žáků nám to přináší menší komplikace. V době výuky musíme práce přerušovat a museli jsme zajistit i větší bezpečnost, aby se dětem nic nestalo,“ vysvětlil Tomáš Rulf a dodal, že kompletně hotovo by mělo být do června.

Ani o letních prázdninách ruch ve škole, která sídlí na třebívlickém zámku, neutichne. Obec naplánovala nátěr veškerých dveří a požádala o dotaci na nové sociální zařízení, které je v budově druhého stupně už velmi zastaralé.