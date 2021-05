Zdroj: DeníkRealizujete nebo chystáte v obci nějaké velké projekty?

V současné době je v budově druhého stupně základní školy před dokončením nová polyfunkční učebna, kde budou mít žáci k dispozici i čtyři 3D tiskárny. Součástí projektu, na který jsme získali dotaci od ministerstva financí, bude také bezbariérový výtah a bezbariérové toalety. To je největší letošní akce. Letos jsme chtěli opravovat i nákupní středisko, ale kvůli výpadku peněz z rozpočtového určení daní jsme jeho rekonstrukci odložili na příští rok.

O kolik jste přišli?

Počítáno k roku 2019 se jedná o zhruba o tři miliony korun.

Je pro vás tento propad citelný?

Nějaké peníze máme našetřené, ale chceme je nechat jako rezervu. Po nás může přijít nové zastupitelstvo a nechceme mu nechat prázdný účet. To by od nás nebylo hezké. Přestože každý rok schvalujeme schodkový rozpočet, na konci roku jsme v plusu. Je to dáno tím, že ne všechny naplánované projekty se stihnou. Problém je v tom, že na menší zakázky je velmi těžké sehnat stavební firmu.

Jaká je v Třebívlicích občanská vybavenost?

Kromě základní a mateřské školy tu máme také praktického, dětského i zubního lékaře. Když jsme o tom před časem hovořili se zástupci našeho partnerského města Grünhain-Beierfeld v Německu, nechtěli nám věřit, že vesnice s osmi sty obyvateli má k dispozici tyto lékařské služby. U nich to tak běžné není a lidé musí za doktory do větších měst. Nicméně vzhledem k tomu, že naši lékaři jsou už starší, obávám se toho, že až odejdou do důchodu, bude za ně těžké sehnat náhradu.

Třebívlice jsou obklopeny přírodou Českého středohoří. Je tu o bydlení zájem?

Není snad týden, aby mi někdo nevolal, že tady shání pozemek nebo dům. Volal mi dokonce pán ze zastupitelského úřadu v Káhiře, že se mu u nás líbí a že by u nás chtěl parcelu.

A máte volné parcely k dispozici?

V tuto chvíli ne. Už předchozí starosta začal s přípravou zasíťování patnácti pozemků, které jsem po něm dokončil. Měl jsem trochu strach, že o parcely nebude zájem, ale nakonec se všechny prodaly během jednoho roku.

Má obec vytipovaná nová místa, kde by se v budoucnu mohlo stavět?

V současné době připravujeme nový územní plán, kde by nějaké lokality pro výstavbu měly být. Nicméně soukromý investor nyní v oblasti pod vinařstvím nabízí zasíťované parcely i s hotovými domy.

Třebívlice protíná Švestková dráha. Zdejší nádraží v roce 2017 získalo i titul druhá nejhezčí železniční stanice v České republice.

Když České dráhy před lety ukončily na Švestkové dráze provoz, nádraží začalo rychle chátrat. Měl jsem obavy, co s ním bude. Naštěstí trať koupila společnost AŽD, která ji perfektně zvelebila a obnovila na ní provoz.

S AŽD v posledních letech obec společně pořádá také vinobraní, že?

Tradici vinobraní v Třebívlicích založil předchozí starosta. Jednalo se spíše o menší akci. Se společností AŽD pořádáme vinobraní poslední dva roky. Díky jejímu sponzorskému příspěvku můžeme pozvat i známé interprety a slavnost je tak více vyhledávaná. I přesto na ní nevybíráme vstupné.

Pořádali jste vinobraní i loni, kdy ho kvůli epidemii většina obcí a měst rušila?

Konalo se v září, ale byl omezený počet osob, které navíc musely být rozdělené do sektorů. Narychlo jsme proto objednali ploty, které jsem tu ještě večer před konáním akce roznášel. Vytvořili jsme dva sektory, každý pro pět set lidí. Bylo náročné to celé zkoordinovat a zabezpečit hygienická opatření, ale nakonec se vinobraní vydařilo.

Na letošek vinobraní chystáte?

Zatím ho opatrně připravujeme. Některé kapely máme už domluvené. Konat by se mělo zřejmě druhý víkend v září. A doufám, že letos to vyjde bez omezení a bez plotů.

Před dvěma lety tu v kostnici vedle kostela proběhl zajímavý průzkum. Můžete ho přiblížit?

Oslovil mě profesor Václav Smrčka, který se věnuje chirurgii ruky a zkoumání historických kosterních pozůstatků má jako koníčka. Zajímavé je, že většina z kostí, které u nás objevil, ukazovaly na násilnou smrt. Našla se tu například uťatá hlava nebo kosti se sečnými zraněními. Pravděpodobně tak jde o mrtvé z nějaké bitvy. Tu část zkoumaných kostí máme nyní uloženou ve sklepě obecního úřadu. V budoucnu bychom je rádi i s popisem vystavili v našem muzeu.