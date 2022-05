„Nevěřil bych, že dokážu žlutý trikot po časovce udržet. Zvlášť v takové konkurenci a vedle Emila Herzoga, takže je to pro mě překvapení, ale cítil jsem se velmi dobře a všechno šlapalo na výbornou. Teď se budu obzvlášť snažit žluťáka udržet a věřím, že celý tým proto uděláme, co bude v našich silách. Vždyť je to můj první žluťák v životě a chci ho pořádně užít,“ zářil v cíli třebenické časovky lídr průběžné klasifikace, Lucemburčan Mathieu Kockelmann.