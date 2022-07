Do finiše jde instalace fotovoltaiky za 40 milionů korun na střeše fabriky TRCZ. Lovosický podnik na autodíly patří do japonské skupiny Tokai Rika, která má kolem 20 dalších poboček ve světě. Soláry instaluje i v některých dalších pobočkách, především však v zemích blíže rovníku, jako je Thajsko nebo Mexiko. V Česku podobná investice obstojí hlavně díky štědré státní dotaci na náklady kolem 40 procent.

Deník navštívil kontrolní den akce ve čtvrtek 28. července. Tři tisíce solárních panelů na střeše TRCZ by měly vyrobit 1 500 megawatthodin ročně. „Mělo by to pokrýt čtvrtinu naší spotřeby energie,“ přiblížil manažer podniku František Havlíček. Devadesát procent využijí sami, 10 procent nabídnou do sítě.

Panely jsou už položené, teď se tahají kabely a instalují měniče. Z těch jde energie do transformátorů, kde se systém přes rozvaděč napojí na rozvod elektřiny v podniku. „Podobnou instalaci jsme dělali na Legu v Kladně,“ popsal Luděk Puchýř z dodavatelské společnosti Dalu.

Dodávky technologií pro fotovoltaiku z Asie teď trvají až tři čtvrtě roku. Firmě z východních Čech se ale zakázku do Lovosic daří realizovat v termínu. TRCZ ji nasmlouvala ještě před boomem zájmu o soláry před dvěma roky.

Na střeše TRCZ instalovali fotovoltaiku, pohled z dronuZdroj: se svolením TRCZ

Motivace podniku byla ekonomická a ekologická. „Do roku 2025 chce naše skupina čtvrtinu energie z obnovitelných zdrojů,“ popsal Havlíček. V plánu mají i instalaci tepelných čerpadel v hale, kde dosud topí plynem. Instalují i úspornější světelné LEDky a snaží se využívat odpadní teplo, které dříve vypouštěli do vzduchu.

Prostředí i rozpočet šetří ještě neobvykleji, a to jedenáctihlavým stádem ovcí spásajících trávu v okolí. Inspirovali se v Thomayerově nemocnici, kde mají muflony.

FVE vypnou jedním tlačítkem

Podle hasičů jsou solární panely požárním rizikem. Do současnosti přitom neexistuje norma, která by regulovala umístění panelů a průchody kabelů ani zásahové cesty. „Nejvíc nás trápí, že není povinnost montovat odpojovače stejnosměrné části,“ řekl Libor Pospíšil, krajský vyšetřovatel požárů ve Středočeském kraji.

Na střeše TRCZ ale zhotovitel použil nejmodernější technologie. „Jsou tam odpojovače, jinak bychom nedostali stavební povolení,“ ujistil Puchýř z Dalu s tím, že se proud v případě požáru odepne jedním tlačítkem, a nikdo kvůli tomu ani nemusí na střechu. Dá se to totiž udělat i elektronicky na dálku.

V TRCZ na projektu pracovali uplynulé dva roky. Od té doby vznikly pro přechod k solární energii ještě větší důvody, nejen ekologické, ale i ekonomické. Solární energie má i podporu nynější vlády. „Boom zájmu o fotovoltaiku je u domácností i u firem velký,“ potvrdil Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky. „O rodinné, pozemní i průmyslové instalace je opravdu enormní zájem,“ dodal Puchýř.

Expanzi trhu potvrzuje i to, že v Solární asociaci nedávno přibylo na 30 firem, zabývajících se střešní fotovoltaikou. Vznikly nové firmy. „Nebo se do oboru vracejí ty, které tu před 10 lety fotovoltaiku stavěly. Případně stavěly na jiných trzích jako Polsko a Německo, kde nebyla politicky zastavená,“ dodal Sedlák.