Překvapení čekalo na muže, který se s detektorem kovů pohyboval u Travčic. Našel munici z 2. světové války. Podobný nález, jen při rekonstrukci domu, našel muž na Doksansku. Staré granáty, miny a náboje zneškodnil pyrotechnik.

Nález minuce u Travčic. | Foto: se svolením Policie ČR

"V pondělí 11. března zavolal na linku 158 oznamovatel, který nalezl detektorem kovů předměty připomínající munici. Nález se nacházel v katastru obce Travčice v přírodním terénu mimo obydlenou oblast. Na místo byli přivoláni pyrotechnici, kteří nalezenou munici zajistili. Jednalo se o čtrnáct kusů dělostřeleckých granátů, dva rozněcovače a torza nábojnic a dělostřeleckých min z období 2 světové války," uvedla policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Ve stejný den museli pyrotechnici také k Doksanům. "Oznamovatel objevil předmět připomínající munici při rekonstrukci domu na Doksansku. Pyrotechnik určil, že se jedná o jeden kus dělostřeleckého náboje ráže 30mm z období 2. světové války," pokračovala mluvčí s tím, že nikdo nebyl zraněn, nedošlo ani ke škodám na majetku.

A co dělat, když najdete nevybuchlou munici? "Pokud kdekoliv, na procházce v přírodě, při úklidu v objektech, či při výkopových pracích či terénních úpravách naleznete podezřelé předměty, u kterých budete mít podezření, že by se mohlo jednat o munici, či její součásti, dodržujte následující pokyny. Přerušte veškeré práce. S předmětem v žádném případě nemanipulujte a vůbec se ho nedotýkejte. Nepodceňujte ani staré a značně zkorodované výbušniny, střelivo nebo zbraně. Korozí může dojít k narušení systému pojistek a k výbuchu potom stačí v extrémním případě i nepatrný otřes způsobený dotykem lidské ruky. Okamžitě přivolejte policii. Podle možností a okolností do příjezdu policie zajistěte, aby se k předmětu nepřiblížila jiná osoba," radí policie.

