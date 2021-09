V Litoměřicích největší dodavatel společnost ENERGIE Holding (EH) zásobuje teplem 6 471 domácností a 27 objektů z terciální sféry, tedy školská zařízení, nemocnici, některé státní instituce a obchody. Její výtopna jede v těchto dnech na průměrný výkon 6 MW, s nástupem chladnějšího počasí bude výkon úměrně zvyšovat.

Všichni dodavatelé tepla na Litoměřicku každý rok investují milionové částky do modernizace systému výroby, zásobování a oprav rozvodů. V Litoměřicích EH má ve svém střednědobém cíli nahrazení uhlí v palivovém mixu. „V rámci modernizace tepelných zdrojů jsme letos vybudovali novou plynovou kotelnu při výměníkové stanici v Havlíčkově ulici, která je vybavena špičkovým kotlem o výkonu 4,7 MW. Toto zařízení slouží k vykrývání denních odběrových špiček a zároveň jako záložní pro výtopnu a je unikátní minimalizací emisí a vysokou účinností. Z celé řady letošních akcí připomenu rekonstrukci spalinových cest a úpravu pasové dopravy paliva k biomasovým kotlům. Pokračovali jsme ve výměně měřičů tepla s možností dálkového radiového odečtu,“ sdělila vedoucí obchodního oddělení EH Renata Kubelková.

Tepelné hospodářství města (THM) Lovosice tepelnou energii nevyrábí, ale nakupuje v Lovochemii a vlastní rozvodnou sítí ji dodává do 117 odběrných míst ve městě. „Naše organizace drží od roku 2014 cenu 558 korun bez DPH za gigajoul, a přestože došlo pro rok 2021 ze strany dodavatele tepelné energie k navýšení ceny o 35,50 Kč, bude se snažit tuto cenu pro rok 2021 nezvyšovat. V příštím roce, kdy plánuje Lochemie další navýšení ceny, zřejmě už budeme nuceni toto opatření částečně promítnout do ceny pro naše odběratele. Mimo sezonu jsme například rekonstruovali teplovodní sítě v ulici Sady pionýrů, modernizovali několik řídících systémů,“ vysvětlil ředitel THM Lovosice Martin Macháček.

Většinu obytných domů ve Štětí zásobuje teplem od minulého úterý, tedy o čtyři dny dříve než loni, společnost RATE. „Teplo dodáváme do zhruba 440 odběrných míst. Do modernizace a oprav technologií a rozvodů každý rok investujeme několik milionů korun. I naši odběratelé tepla si za novou sezonu proti té minulé připlatí, a to v důsledku navýšení cen vstupních energií,“ uvedl jednatel společnosti RATE Štětí Josef Sušír.

Teplo se prodraží i většině ostatních obyvatel regionu. Ceny energií navyšují prakticky všichni obchodníci. Cena paliv z uhelných skladů se od loňského roku zvýšila v průměru o osm procent, ale jen z důvodu navýšení cen od uhelných dolů. „Zdražování se bohužel nevyhneme už letos v říjnu a další větší zdražování nás čeká od ledna 2022. Odběratelé mohli ušetřit jako každý rok při předzásobení, ale při mé 19leté zkušenosti v oboru prodeje paliv platí stále, že nechávají nákup na poslední chvíli, a to i přes to, že mají ve sklepě například poslední kýbl uhlí a zapomínají počítat s dobou dodání,“ uvedl letitou zkušenost jednatel Uhelných skladů Velký Újezd Martin Macháček. Jeho firma se snaží zvyky odběratelů změnit například akcemi či věrnostními kartami, které znamenají slevy nebo přednostní vyřízení objednávky. Hodně slyší i na dopravu zdarma.

Objem prodávaných paliv z uhelných skladů se ani letos příliš nezměnil. „Zákazníci nám ale kladů víc otázek k budoucnosti topení uhlím. Lidé si mnohdy mylně myslí, že od 1.9.2022 se nebude smět topit uhlím vůbec. Zákaz se ale vztahuje pouze na kotle 1. a 2. emisní třídy, tedy kotle vyrobené před rokem 2000, kterých se používá již minimum. Kotle 3. a 4. emisní třídy bude možné používat i nadále,“ vysvětlil Macháček.