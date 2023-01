Deník vybral pět veřejně prospěšných staveb a projektů zahájených či dokončených v roce 2022, které pomáhají rozvíjet okres Litoměřice v různých oblastech života a stojí za to je vyzdvihnout.

Chráněné bydlení

Poté, co areál litoměřických kasáren opustili vojáci, to vypadalo, že se z místa stane nepoužívaný brownfield. Místně se povalovaly stříkačky uživatelů drog a spíše než k bydlení to tu vypadalo k vybydlení.

Jenže v roce 2018 získala litoměřická Diakonie část prostor pod podmínkou, že z nich udělá chráněné bydlení. Na sklonku roku 2022 se do krásně rekonstruovaných místností stěhovalo 12 klientů litoměřické charity, kteří tady našli nové útočiště.

Z bývalého koncentráku v Litoměřicích má být nová městská čtvrť

Prostředky na rekonstrukci Charita získala nejen z fondů Evropské unie, ale přispěla i italská Valdenská církev, Nadace charty 77 a celá řada dalších donátorů. „Oprava přišla na zhruba 25 milionů korun,“ upřesnila zástupkyně ředitelky litoměřické Diakonie Zuzana Matějovská.

Rezavé Bistro

Jestli byl v minulých letech nějaký obor velmi rizikovým, tak to byla gastronomie. „Extrémně těžko se shání kvalitní personál, který během covidu odešel za jinými pracovními nabídkami, a nový se téměř nedá sehnat,“ řekl Libor Bereš, který na několik měsíců zavřel nádražní restauraci v Lovosicích.

Na druhou stranu vzniklo i v této „rizikové“ době nové bistro Rezavá v Dlouhé ulici v Litoměřicích. Ta míří do samotného centra města a bistro je zhruba v její polovině. Má strategickou polohu, neboť leží na cestě mezi autobusovým a vlakovým nádražím na jedné straně a historickým náměstím na druhé.

Na start podnikání v gastronomii je vždycky dobrá doba, říká provozovatel bistra

„Dal jsem si skvělou fresh limonádu mango s kousky rakytníku, k tomu vynikající wrap s kuřecím stehnem. Celkový dojem 8 z 10. Doporučuju,“ vyjádřil svou spokojenost Milan Maťko. Za jídelníčkem a celkovou koncepcí stojí Jan Stuchlý, podle kterého pro člověka s vizí není nikdy špatná doba na rozjezd podnikání. I přes vysokou inflaci si nestěžuje. „Jsme sice dražší, ale lidé se k nám vracejí, to znamená, že zatím si pořád můžou dovolit kvalitní jídlo v příjemném prostředí,“ konstatoval s úsměvem.

Srdcaři

Samotná akce, kterou litoměřický magistrát pořádá v areálu hradu, je jen oceněním celoroční práce na poli charitativní činnosti. Oceněno bylo celkem 48 Srdcařů, bez jejichž práce by byl život v Litoměřicích mnohem méně pestrý. A to nejen na poli kulturním, kde nejvíce hlasů dostal Michal Hanzl, vedoucí kulturní klub na Střeleckém ostrově.

Druhé místo patří Nadačnímu fondu Delfín – šance dětem, který se dlouhodobě zabývá podporou talentovaných dětí na Základní umělecké škole v Litoměřicích. Na třetím místě je Nadační fond BigMat CZ manželů Baudlerových, který byl nominovaný za pomoc občanům Ukrajiny po vypuknutí válečného konfliktu.

Srdcařem Litoměřic je Michal Hanzl. Díky němu žije kultura na Střeleckém ostrově

Říká se, že stav společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své nejslabší členy. Litoměřičtí Srdcaři stovkami tisíc korun podpořili své město jak v oblasti rozvoje kultury, tak peníze posloužily lidem v nouzi. „Deutschklub v roce 2021 podpořil například Hospic sv. Štěpána a letošním prosinci jsme poslali Nadačnímu fondu Delfín 23 700, korun,“ oznámila Hana Pavlištová, která pravidelná setkání Deutschklubu organizuje. Jak ona samotná, tak Deutschklub i Nadační fond Delfín mezi srdcaře patří.

Kalich se otevřel veřejnosti

Neobvyklý tvar kalicha na Domě Pod Bání, jak zněl jeden z jeho původních názvů, sice může evokovat církev husitskou, ale jeho prapůvodní účel byl úplně jiný. „Věž nejprve bývala součástí běžného přízemního domku na pravém břehu Labe. A sloužila tam – světe div se – jako reklamní poutač pro lodě na řece a vábila k nákupu vína,“ napsal server Dachdecker na svém blogu.

Když se samotná báně rekonstruovala, použily se staré technologie a plavené dříví, ze kterého voda vyluhovala atraktanty pro dřevokazný hmyz. Zjednodušeně řečeno, dřevo přestalo škůdcům „vonět“.

Je hotovo! Věž Kalich v Litoměřicích se otevřela veřejnosti, láká na výstavu

Letos se dokončila finální část rekonstrukce spočívající v přípravě interaktivní výstavy. Návštěvníci mají k dispozici pět interaktivních informačních kiosků s podrobným popisem historie domu i průběhu rekonstrukce. „Snažili jsme se upozadit množství textu a naopak jsme dali prostor obrázkům, fotodokumentacím, plánům a dokonce 3D modelům, které je možné otáčet či zvětšovat,“ přiblížil Deníku při příležitosti otevření detaily výstavy její spoluautor, historik a litoměřický radní Filip Hrbek.

Roudnická knihovna

V rámci litoměřického okresu se za skvělou dokončenou investici rozhodně dá prohlásit kompletní rekonstrukce knihovny Ervína Špindlera, kdy budova dostala nejen nový kabát, ale došlo i k rozsáhlé změně elektroinstalace, stropy dostaly nové, příjemnější osvětlení a přístup do všech prostor je bezbarierový.

Pro mladé maminky je k dispozici dokonce přebalovací místnost

Roudnická knihovna končí s rekonstrukcí. Otevře až příští rok

„Knihovna teď splňuje všechny standardy veřejné budovy týkající se bezbarierového přístupu,“ řekla ředitelka knihovny Zuzana Šimečková. „Roudnická knihovna je krásnou ukázkou dokončeného projektu, kde se dokonce udělalo víc úprav, než bylo v prvním plánu,“ konstatoval mluvčí roudnické radnice Jan Vancl.