Tipy na pátek a víkend: Mig 21, Sváťovo dividlo, Kladenské heligonky

Litoměřicko - Na jaké kulturní či společenské akce se můžete vypravit v regionu v těchto dnech.

Sváťa a jeho marionety.Foto: Deník/Karel Pech

Štětí

Kino

19. 10. 17.30 Čarodějovy hodiny; 20.00 Jack staví dům

20. 10. 17.30 Čarodějovy hodiny; 20.00 Mars

21. 10. 15.30 Sváťovo loutkové dividlo – Neposlušná kůzlátka; 17.30 Venom

Farní kostel sv. Šimona a Judy

19. 10. 18.00 Varhanní koncert. V rámci 13. Štětského varhanního podzimu vystoupí Jiřina Dvořáková – Marešová a Jan Žďánský (violoncello).

Litoměřice

Kino Máj

19. 10. 17.30 Mars; 19.30 - Čarodějovy hodiny; 21.30 Halloween

20. 10. 13.30 Čarodějovy hodiny; 15.30 Yeti: Ledové dobrodružství; 17.30 Halloween; 19.30 Mars; 21:30 Hell Fest: Park hrůzy

21. 10. 13.30 Princezna a dráček; 15.00 Čarodějovy hodiny; 17.00 Venom; 19.30 Mars

Kulturní centrum / Hradní sál

19. 10. 18.00 Povídání o víně (Vinařství Hanzel).

19. 10. 19.30 Mig 21

21. 10. 15.00 Taneční odpoledne. Hraje Plechovanka

Lodní náměstí

19. 10. 17.00 Synové výčepu. Benefiční koncert pro Kačku proběhne v bistru U Housenky na Lodním náměstí od 17 do 20 hodin!

Divadlo K. H. Máchy

19. 10. 19.00 Elling a Kjell – Chvála bláznovství (OLDstars)

20. 10. 10.00 Detektivní pohádka aneb Inspektorka Navšepřišlová opět zasahuje (Divadlo Vocaď Pocaď)

20. 10. 17.00 Zkrocení zlé ženy (DS Hraničář Rumburk)

20. 10. 20.00 Její pastorkyňa (Divadlo Máj Praha)

Baronka Music Klub

19. 10. 20.00 Švindl, Boring, The Oxx a Waschniki

Lovosice

Stará radnice

21. 10. 10.00 Sváťovo dividlo – Neposlušná kůzlátka.

Libochovice

KS U Tří lip

20. 10. 14.00 Taneční odpoledne s Kladenskou heligonkou.

21. 10. 15.00 Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují pohádky.



VÝSTAVY

Litoměřice

Divadlo K. H. Máchy

8. 9. - 14. 11. Jeden den v Míšni. Výstava představuje výběr fotografií z cyklu, který byl pořízen osmi německými autory během 24 hodin dne 14. května 2014. Fotografie představují život v partnerském městě Litoměřic. Výstava je umístěna ve foyer divadla.

Severočeská galerie výtvarného umění

27. 9. - 18. 11. Arnošt Paderlík – Retrospektiva. Autor patří k důležitým osobnostem české poválečné výtvarné kultury.

28. 9. - 18. 11. Cyklus Minigalerie – Pohled do sbírek. Surreálná 40. léta 20. století.

Otevřeno je denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.



Roudnice nad Labem

Galerie moderního umění

20. 9. - 25. 11. Antonín Heythum - scénograf, architekt a designér. Český výtvarník A. Heythum (1901–1954) patří k důležitým byť často opomíjeným představitelům československého meziválečného umění.

20. 9. - 25. 11. Osvobozené divadlo očima Alexandra Paula. Fotograf A. Paul (1907–1981) je spjat s historií československé fotografie především od roku 1931, kdy s fotografem Františkem Illkem vedl patrně nejmodernější ateliér své doby.



Lovosice

Městská knihovna

18. 9. - 30. 10. Výstava obrazů: Pavla Pošvová – Kouzlo pozitivní energie. Výstava je otevřena po dobu výpůjční doby.

Třebívlice

Muzeum Ulriky von Lewetzow

25. 8. - 30. 11. Eva Soudská - výstava abstraktních obrazů.

Terezín

Malá pevnost

13. 9. - 28. 11. Velká válka očima malířů

Lukov u Úštěku

Galerie Na Gruntu

28. 9. - 27. 10. Přicházíme s podzimem. Fotografové, malíři a keramici ze sdružení NezArt.