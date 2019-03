Lovosicko - Sobota 30. března od 11 hodin, Lovosice, 90/40 korun.

Švestková dráha. | Foto: Deník/Karel Pech

Trať Most – Lovosice, které se přezdívá Švestková dráha, zahájí 30. března svou turistickou sezonu 2019. Trať slavnostně zahájí už svou třetí sezonu víkendové turistické linky T4 (Most – Lovosice) v sobotu od 8 hodin na nádraží v Mostu. V 8.30 hodin pak vyjede mimořádný parní vlak s bufetovým a čtyřmi historickými vozy do Ústí nad Labem.