Kdy: Neděle 2. února od 9 hodin

Kde: Nádraží Levín

Za kolik: Zdarma

Stanice Levín ,známá především z filmu Páni kluci, který se na nádraží v roce 1975 natáčel, si právě připomíná 45 let od filmování. Brigádníci budou mít možnost se na chvilku ponořit do role pánů kluků a to také díky fotografiím z natáčení a krátké besedy o filmu se členy spolku přímo v místě. Brigáda je podpořena obcí Lovečkovice a Levín.

Sraz dobrovolníků v 9 hodin u nádraží v Levíně. Zde bude prořezávat těleso dráhy od náletových dřevin směrem na obce Lovečkovice a Úštěk. Dále proběhne sběr odpadu mezi Hradcem a Dolní Vysoké. Občerstvení bude zajištěno. Pokud máte k dispozici nůžky na keře případně motorovou pilu budou organizátoři rádi, pokud jí sebou přinesete.