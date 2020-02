Kdy: Sobota 22. února od 9 hodin

Kde: Soběnice / Liběšice

Za kolik: Zdarma

Spolek občanů pod Sedlem totiž zve malé i velké do masopustního průvodu masek. Masopustní veselí začíná v 9 hodin zdobením alegorického vozu v Soběnicích čp. 6 (statek u rodiny Doležalů). O hodinu později proběhne zahájení masopustního průvodu v Soběnicích, který v 11 hodin vyrazí ke své první zastávce a tou je obec Mladé, kde průvod čeká zastávka na návsi.

Odtud bude průvod v půl jedné pokračovat do Horní Chobolice, kde se masky posilní polévkou na návsi a v jednu hodinu vyrazí průvod do Dolní Chobolice. Tady budou mít maškary hodinu na to, aby vyjedly obec a v půl čtvrté vyrazí na svůj poslední úsek cesty do Liběšic. Zde je čeká průvod obcí, který bude mít cíl v hospodě U Smaženky, kde na všechny čeká závěrečné občerstvení.