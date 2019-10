Tip na víkend: Hasiči oslaví výročí u Řípu

Je to poprvé, co hasiči ze všech koutů Podřipska pořádají setkání svých sborů, které se uskuteční 28. října 2019. A to při krásné příležitosti 101. výročí vyhlášení samostatnosti Československa na úpatí nejposvátnější české hory. Akce se koná pod záštitou starosty města Roudnice nad Labem Františka Padělka.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pech Karel