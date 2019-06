Návštěvníci budou moci zhlédnout ukázky tvarování bonsají v podání členů a hostů Bonsai klubu Libochovice. Součástí výstavy bude i prodej bonsají či nářadí a literatury.

Akce proběhne v interiérech zámku od 29. června do 7. července, a to vždy od 9.00 do 17.00 hodin. Letos proběhne již 30. ročník.