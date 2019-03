Mezi oceněnými hudebníky se neztratil Timmy White z Hoštky, který získal hlavní cenu v kategorii Objev roku. „Mám v sobě tolik emocí! Je to neskutečné dostat první a ještě tak velké ocenění za to všechno, co jsem do muziky dal a obětoval. V první řadě chci poděkovat hlavně fanouškům, kteří mě tak podpořili a dostali mě až sem,“ radoval se z ocenění talentovaný zpěvák.