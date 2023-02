„Co je to padesát tisíc? Vždyť v hrubém je to sotva jeden lepší plat,“ konstatoval Slavík.

Obyvatelka Počapel, která vystoupila z autobusu přijíždějícího z Litoměřic, jen suše konstatovala rozmrzelost nad dlouhým procesem. „Mně je to už jedno. Táhne se to dlouho a dřív nebo později tady stejně pískovna bude. A pokud to tak má dopadnout, tak ať z toho obec aspoň něco má,“ sdělila. Výsledek ankety jí dal za pravdu. Nadpoloviční většina oslovených nakonec vyjádřila souhlas s těžbou.

Obec se zavázala, že bude výsledky ankety respektovat, ať už dopadne jakkoli. Pokud by byli lidé proti těžbě, vznesla by vůči ní a společnosti České štěrkopísky námitky. „Pokud s tím ale budou souhlasit, nebudeme dál situaci komplikovat,“ řekl 25. ledna 2023 na veřejném projednávání těžby starosta Terezína René Tomášek. Právě pod Terezín Počaply spadají.

Expresivní piktogram dělníka s rukou nataženou vpřed jasně říká, že tady je „nepovolaným vstup zakázán“. Varování u vstupu do dobývacího prostoru je pochopitelné. V případě pádu do vody vytěženého prostoru štěrkopískovny by šlo při teplotách pod bodem mrazu o hodně nepříjemnou událost.

Řidič velkého kolového nakladače Volvo, který v pískovně jezdí, přiznal, že v minulosti se pracovalo i v sobotu a neděli. „Pak se ale někdo ozval a o víkendu i po páté odpoledne už musí být klid,“ řekl o aktuální pracovní době. Právě hluk je jedním z faktorů, který místním vadí. „Já občas hučení pískovny slyším,“ přiznal Slavík, který dům i pozemky v Počaplech zdědil a vše by chtěl předat svým potomkům.

V případě těžby v Nučničkách a rozšíření těžby směrem k Počaplům jdou proti sobě dva zájmy: pěstování obilí či zeleniny, které má na Litoměřicku dlouhodobou tradici, a potřeba těžby nerostných surovin ukrytých pod zeminou. V lokalitě se těží kvalitní štěrkopísek, který byl použit i při stavbě pražského metra. „Při rekultivaci těchto území nemůže být v plném rozsahu využíváno tradičních soustav zemědělských, lesnických a vodohospodářských meliorací,“ napsal Stanislav Štýs v knize Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin.

Cesta pro stroje společnosti se každopádně s výsledkem ankety výrazně pootevřela. Společnost už odkoupila potřebné pozemky, nyní bude dál jednat s Terezínem o dalších krocích.

V návaznosti na dotěžování zásob v Dobývacím prostoru Nučničky I se plánuje plynulé pokračování těžební činnosti do DP Počaply u Terezína I, který na DP Nučničky I bezprostředně navazuje, a to tak, aby nebyl přerušen odbyt těžené suroviny.