„Dobrý den, kartičku pojištěnce a občanský průkaz, prosím. Jste příznaková?“ ptá se sestřička na příjmu odběrového místa litoměřické nemocnice mladé maminky s dětmi, která ve středu po desáté hodině přišla mezi prvními na dobrovolné antigenní testování na přítomnost covidu-19.

„Chci se o Vánocích setkat s prarodiči a mít jistotu, že je neohrozím. Nechám se otestovat i příští týden, ještě před samotnou návštěvou,“ řekla Deníku Litoměřičanka Klára s tím, že za poslední dva a půl měsíce svou babičku s dědou viděla pouze jednou. Byla také ráda, že s dvěma malými dětmi nemusela ve zhruba třicetihlavé frontě čekat příliš dlouho, neboť maminky s kočárky mají na testování přednost.

Důvod setkat se o Vánocích bez obav se svými blízkými seniorského věku převládal i u dalších oslovených. „Jsme tu čistě z rodinného důvodu, abychom si mohli vzít na Vánoce domů naši 73letou babičku,“ shodla se rodina z Lovosic.

Karantény se nebojí

Z Vědomic u Roudnice přijela do Litoměřic na testy se svými dospívajícími dětmi i Markéta. „Manželovi nebylo dobře a měl dva dny horečku. Šel proto dnes ráno na PCR test. I když já s dětmi nemáme žádné příznaky, necháme se raději otestovat a za pět dní půjdeme znova. Záleží však na tom, jak manželovi dopadne test,“ řekla a doplnila, že pokud by v případě pozitivních výsledků musela celá rodina skončit v karanténě, nadcházející svátky by jim nemoc nezkomplikovala. „Vše máme v podstatě připravené, jen bychom se museli domluvit s příbuznými, aby nám dovezli například kapra,“ dodala. Dobrovolné testování veřejnosti bude v Litoměřicích stejně jako v celé republice probíhat až do 15. ledna.

Podle mluvčí nemocnice Naděždy Křečkové je to možné každý pracovní den v době od 10 do 12 hodin, ale pouze po předchozí registraci prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na webu nemocnice. Pro velký zájem se však rychle plní.

Od 10 do 12.30 hodin, kdy bylo testování ukončeno, provedli zdravotníci v litoměřické nemocnici dohromady 63 testů, devět z nich bylo pozitivních.

Testování probíhá výtěrem z nosu. Výsledek se pacient dozví do třiceti minut a dostane potvrzení o jeho provedení. „V případě pozitivního antigenního testu bude testovaná osoba vyzvána k provedení PCR vyšetření, ke kterému se dostaví v čase určeném personálem odběrového místa,“ doplnila mluvčí litoměřické nemocnice. Možnost bezplatného testování veřejnosti antigenními testy nabídne na Litoměřicku rovněž testovací centrum umístěné před papírnou Mondi ve Štětí.

V Ústeckém kraji se do dobrovolného testování zapojily také nemocnice spadající pod Krajskou zdravotní (KZ). Vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu onemocnění covid-19 provádějí od pondělí do neděle nemocnice v Děčíně, Ústí, Teplicích, Mostě a Chomutově ve stávajících odběrových centrech. V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a Nemocnici Most jsou místa rozšířena i o odběrové stany, které slouží pouze pro antigenní testování.

Zájemci se na všechna místa mohou přijít otestovat až po objednání v rezervačním systému na webu KZ. „Po rozkliknutí se uživateli zobrazí odkaz na požadované odběrové centrum, kde si zvolí nejbližší možný termín,“ uvedl náměstek pro řízení zdravotní péče KZ Tomáš Hrubý. Včera odpoledne však byly volné termíny v odběrových stanech v Mostě i v Ústí zcela vyčerpány. Registrovat se tak zájemci mohli až na leden. Podobně tomu bylo také v odběrových centrech přímo v nemocnicích KZ.

V okrese Louny začne antigenní testování až příští týden v pondělí. Probíhat bude na dvou místech: na covid odběrovém místě v žatecké nemocnici, a na lounské poliklinice, kde nyní provádí odběry na PCR testy společnost AeskuLab. Ta spustí registrační kalendář na antigenní testy v závěru pracovního týdne. V Žatci už je na testy na začátek příštího týdne objednáno několik desítek zájemců.

Antigenní testy nabízí veřejnosti i Nemocnice Kadaň. Její odběrové místo se nachází ve Sportovní hale v ulici U stadionu. Je zde nutné se nejprve objednat. Po objednání přes webový rezervační systém se zájemci mohou k testování dostavit také do Lužické nemocnice v Rumburku. Do 15. ledna je nemocnice provádí jen ve stanovených dnech.

Do dobrovolného testování veřejnosti se mohou zapojit také někteří praktičtí či ambulantní lékaři. Místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček, který současně působí jako praktický lékař v Chomutově, uvedl, že v tuto chvíli nejsou zatím k dispozici přesná data, kolik lékařů se v Ústeckém kraji takto angažuje.

Seznam připravují

Na mapě webu crs.uzis.cz, který slouží jako databáze odběrných míst k celonárodnímu bezplatnému testování na koronavirus, jsou v současné době uvedeny zejména právě nemocnice či kliniky. Z praktiků je v celém kraji zmíněn pouze lékař Vratislav Prejzek, který má ordinaci na Náměstí Míru ve Šluknově.

Seznam ambulantních specialistů, kteří se zapojí do antigenního testování svých pacientů, připravuje také iniciativa Lékaři pomáhají Česku. Na webových stránkách iniciativy však ještě včera odpoledne probíhala aktualizace seznamu ordinací a interaktivní mapy. Informace o zapojených lékařích tak nebyly známy.