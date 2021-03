Povinné testování zaměstnanců na přítomnost onemocnění covid-19 už druhý týden běží v Zemědělském družstvu v Klapý. Jak připomněl jeho ředitel Otakar Šašek, družstvo s 42 zaměstnanci má uloženou povinnost testovat až o tohoto týdne.

Zemědělci v družstvu Klapý se testovali na koronavirus ještě dříve než to vláda nařídila. | Foto: Deník/Karel Pech

„Začali jsme však testovat už minulý týden, kdy jsme si sami testy pořídili. V případě, že by se mezi zaměstnanci nemoc rozšířila, byl by to problém hlavně pro živočišnou výrobu, především u krav, které je nutné dojit třikrát denně,“ vysvětlil Otakar Šašek s tím, že s nastávajícím jarem by větší počet nemocných pracovníků přinesl značné komplikace také v rostlinné výrobě na polích.