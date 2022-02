Regule otevřené soutěže zajišťovala Česká komora architektů. Správa železnic (SŽ) se o podmínkách radila s Národním památkovým ústavem kvůli nedaleké kulturní památce, hoře Říp. Návrhy, které nakonec došly, probírali také s experty z francouzských státních drah, s nimiž jsou kvůli chystaným rychlodrahám v častém kontaktu. „Dostali jsme deset velmi kvalitních návrhů,“ vypočítal Mojmír Nejezchleba, náměstek generálního ředitele SŽ pro modernizaci dráhy.

Autoři zvolili koncept mostu

Porotu nejvíc přesvědčil návrh pražské architektonické kanceláře Rusina a Frei. „Byla to výzva,“ řekl Martin Rusina s tím, že s kolegou cítili velkou odpovědnost zejména kvůli pohledově exponovanému umístění budoucího terminálu. Má být relativně kousek od Řípu, ale i od kopců Českého středohoří. Na návrhu s nimi i proto spolupracovali další experti, architekt Petr Tej a také roudničtí projektanti Josef Filip s Vítem Ondráčkem.

Vysokorychlostní trať na Podřipsku? Ne bez odhlučnění, zní z obcí

Terminál bude z oceli a ze skla. I když má mít dva tisíce metrů čtverečních, z půdy skoro nic neukousne. „Většina terminálů se dnes dělá paralelně s železnicí. My jsme si zvolili koncept mostu přes trať,“ popsal Petr Tej.

Cestující uvidí prosklenou stěnou terminálu na přijíždějící i odjíždějící vlaky a krásnou okolní krajinu. Architekty teď čeká náročná práce na dotažení soutěžního návrhu do kompletního projektu pro územní řízení.

Soutěžili i Lotyši

Druhé místo v architektonicko – urbanistické soutěži obsadil návrh Metroprojektu s architektem Daliborem Hlaváčkem. Podobný vyhrál soutěž o podobu terminálu u Prahy. „Využívá nejbližší vzdálenosti k terminálu po parkovišti, má takovou paprskovitou strukturu,“ popsal Matyáš Hron ze SŽ.

Třetí místo obsadilo lotyšské studio Sarma & Norde. „Snažili se hodně chránit plochu, kterou terminálem zaberou,“ komentoval Hron a ukázal poschoďová parkoviště pro tisíce aut ve dvou patrech.

V Křešicích to žije. Strašákem je vysokorychlostní trať, říká starosta obce

„Je to krásný koncept do urbanizovaného prostředí, ale v otevřené krajině a ve styku s dalšími komunikacemi příliš nefunguje,“ komentoval Pavel Hruška ze SŽ.

I tyto soutěžní práce spolu s vítězným návrhem si budou moct lidé prohlédnout od 21. března v kulturním domě Říp. Železničáři zatím na veřejnost pustili podobu vítězného návrhu, s nímž seznámili novináře v pátek 25. února právě v Řípu. Další terminál bude SŽ řešit v Ústí nad Labem.

V Praze za 19 minut

Terminál u Roudnice bude provázán se zdejší silniční dopravou i s regionální železniční tratí Roudnice -Straškov. Bude tu zázemí pro stroje a pracovníky údržby VRT a až tři tisíce parkovacích míst.

VRT by na tomto místě, asi čtyři kilometry od Roudnice a kousek od Straškova-Vodochod, měla běžet souběžně s dálnicí D8. Úsek VRT Praha-Lovosice by měl být hotový do roku 2030 včetně terminálu. Vlaky na tomto úseku by měly jezdit rychlostí až 320 kilometrů v hodině. Kromě expresních vlaků vysokorychlostní trať využijí i další rychlé spoje. Šedesátikilometrový úsek trati chtějí železničáři stavět v letech 2027-30. Terminál nejčastěji využijí obyvatelé jihovýchodní části Ústeckého a Středočeského kraje. Do centra Prahy sedostanou za 19 minut, do Ústí nad Labem se jízdní doba po dokončení celého ramene VRT Praha – Drážďany zkrátí na 24 minut.