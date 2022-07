Dnes 31letý Balšán se narodil v Litoměřicích a při studiích architektury na UMPRUM přemítal, jak by šlo postupně rekonstruovat tak obrovský areál s rozměrnými budovami v malém městě, kde na to nejsou finance. Nakonec ho přemýšlení dovedlo k diplomové práci s vizí lázní.

Roman Balšán.Zdroj: Se svolením Romana Balšána„Navázal jsem na to, že se Litoměřice chtějí stát energeticky soběstačné díky geotermálnímu vrtu,“ vysvětluje začínající architekt, který má dnes studio v Praze a pracuje na různých zakázkách. „Přišlo mi také škoda, že se pořád řeší pivovar v centru města a tento zůstává stranou,“ dodává Balšán.

Kompletní půdorysy budov včetně rozsáhlých sklepení získal od kolegy, který se dříve také věnoval tomu, v co bývalý pivovar přeměnit. „Sice jsem tam nikdy nebyl, ale prošel jsem řadu fotek od lidí, kteří do areálu potají lezli a třeba tam hráli airsoft,“ líčí Balšán s tím, že si tak postupně skládal komplexní obrázek rozlehlého areálu.

Znovu s Chlupáčem, už bez Krejzy. ODS ukázala hlavní karty před volbami

A navrhl do něj trochu strašidelně působící hotel i s rozhlednou a báječně vyhlížejícími bazény. Na odvážnou, dva roky starou diplomku ale pomalu sedá prach. „Je to v šuplíku,“ přiznává architekt. Je ale rád, že si práce všimli na MPO a v roce 2020 ji ministerstvo dalo zvláštní cenu.

Město je připraveno na ústupky

Podle katastru nemovitostí patří dnes areál společnosti CUBO Investments. Plány soukromého majitele s litoměřickým brownfieldem nejsou zřejmé, na jeho stránkách je jen e-shop s nanorouškami. Kontaktní číslo uvedeného mobilního telefonu je nedostupné. Majitel má chátrající objekt zvenčí zabezpečený, pro stavební úřad tak brownfield nepředstavuje problém. Podle informací Deníku jednatel firmy zatím nemá v plánu objekt prodat případnému investorovi, i když už měl vzniknout v pořadí druhý zásadnější investiční záměr - po vizi obchodní zóny také plán na zónu obytnou.

Nedobrá adresa: Katastrofa, hrůza, říká o životě v Janově řada tamních obyvatel

Objekt je v ochranném pásmu městské památkové rezervace. V územním plánu Litoměřic stojí, že by město rádo zachovalo stávající panorama. To tvoří soustava tří budov, jimž se ovšem propadá střecha. Bezpečně konzervovat nebo renovovat obrovské soudomí by bylo nejspíš neúnosně nákladné. Lidé na úřadě jsou ale přístupní jednáním. „Jsme nachystaní a připravení nechat popřípadě udělat změnu územního plánu,“ potvrzuje vedoucí odboru územního rozvoje Venuše Brunclíková. „Ale bude nás vždycky zajímat, jak bude při příjezdu do Litoměřic tato lokalita vypadat,“ upozorňuje Brunclíková.

V západním předměstí, kde je i městský hřbitov a zimní stadion, vidí úřad potenciál. „Otevření Cháberova mostu zásadně změnilo jeho význam. Dosud jde o skladové a technické zázemí Litoměřic, přestože už je jedním ze dvou hlavních vstupů do města,“ připomněl již dříve městský architekt Jan Mužík.

Současný stav areálu bývalého pivovaru a mrazíren v Litoměřicích, pohled z Tyršova mostu.Zdroj: Deník/Jaroslav BalvínTudy šly dějiny

Budovu postavila Litoměřická pivovarská společnost u Labského zámku v roce 1858. Pivovar s poměrně velkým výstavem a vývozem až za hranice se vedle takzvaného litoměřického kozla specializoval na tmavá piva, například 16° speciál Malzbier a 16° Granator. Po obsazení pohraničí převzaly vybavení ústecké sudetské pivovary a v Litoměřicích se v roce 1940 tmavé pivo vařit přestalo. V roce 1942 Němci začali s přestavbou pivovaru na chladírny. Po bombardování Berlína v roce 1942 sem přemístili výrobu leteckých vrtulí. Pracovali tu vězni terezínského ghetta. Po skončení války byly chladírny znárodněny. Fungovaly do roku 1996, kdy byl podnik zprivatizován. V roce 2005 začala jeho likvidace. Areál začal chátrat, čelil nájezdům sběračů kovů, nepomohly mu ani požáry. V současnosti je objekt psaný na společnost CUBO Investments.