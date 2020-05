Nečekané rozhodnutí. Tak se vzhledem k předchozí snaze Terezínských přenechat starost o jeho památky Ústeckému kraji jeví pondělní rozhodnutí zastupitelů města. Ti odmítli převést předjednaný majetek hejtmanství. „Největší problém byl, že ze strany Ústeckého kraje nebyly jasné garance dalšího nakládání a možnosti ovlivňování zástupci města s převedeným majetkem do budoucna,“ komentovala hlasování radnice na svém facebookovém profilu.

O objekty nákladně rekonstruované z evropských peněz se staralo sdružení Terezín město změny (TMZ), které má 31. července zaniknout spolu s ukončením udržitelnosti projektu oživení terezínských památek. Kraj, který měl ve sdružení zastoupení, chtěl památky opravené z Integrovaného operačního programu (IOP) spolu s několika sousedícími objekty a pozemky převzít pod plášť nově zřízené příspěvkové organizace Pevnost Terezín. „Cílem je, aby se dál pokračovalo v projektech, které tady byly nastartovány. TMZ odpracovalo výbornou práci, výsledky jsou vidět. Bylo tu proinvestováno skoro půl miliardy korun, dál se pokračuje v projektech jako Wieserův dům,“ řekl v pondělí zastupitelům náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zdeněk Matouš (ČSSD).

Rada kraje už založení „příspěvkovky“ schválila, teď byli na řadě zastupitelé Terezína, aby převod majetku odsouhlasili. Do konce roku by organizace mohla začít pracovat, a to s lidmi, kteří už v TMZ působili. V příštím období na ni chtěli politici dát z rozpočtu kraje 12 milionů korun ročně. Třítisícový Terezín se svým omezeným rozpočtem by tak z ušetřených peněz mohl opravovat ulice a věnovat se dalším potřebným věcem v „komunálu“.

Zastupitelé Matouše zpovídali, jestli by město mělo na budoucnost v pevnosti nějaký vliv. „Kdo platí, ten poroučí,“ konstatoval Matouš v nadsázce. Ale i uklidňoval, že památky nikdo nezcizí ani neuzavře, kraj je naopak hodlá ještě víc otevřít lidem a zpropagovat. Zastupitele ale Matouš nepřesvědčil a po bouřlivé diskuzi byli proti převodu skoro všichni napříč partajemi. Pro byl jen Roman Vítek (STAN).

Část veřejnosti nesouhlasí

Proti otočce vedení města se ale postavila část veřejnosti. „Jsem doslova šokovaný tím, co tu vidím. Myslel jsem, že město může být rádo, že se zbaví něčeho, co tu pozoruji jako velkou přítěž, bydlím tu už dvacet let. Někdo vás chce zbavit vředu a vy nechcete, vy váháte. Vy byste kraji měli vyčistit boty, že si to vezme,“ podělil se o svůj názor jeden z místních. Namíchlý byl i ředitel TZM Miloslav Kubíček. „To je obrat o 180 stupňů, pánové,“ vmetl zastupitelům. „Kraj tady nestojí proto, že po vás chce majetek. Ale proto, že město chtělo od kraje, aby si ho převzal,“ prohlásil.

Také pro Matouše je s odstupem několika dnů otočka Terezínských obrovským zklamáním. „Krajský úřad na tom strávil víc než tři čtvrtě roku poctivé práce,“ shrnul politik. Jestli byla šance, jak rychle začít řešit problém péče o údržbu terezínských památek, byl na to podle něj nejzazší čas teď. K případné jiné budoucí spolupráci města s krajem je Matouš skeptický, a to kvůli koronakrizi. „Kraj se bude muset vypořádat s obrovským propadem hospodaření a bude mít určitě jiné priority,“ varoval.

Starosta Terezína René Tomášek (BEZPP RESET) trvá na tom, že pondělní rozhodnutí zastupitelů bylo správné. „Myslím si, že zbavit se veškerého majetku, i toho opraveného, není šťastné řešení. K předávání pozemků nebyla dostatečná diskuze, bohužel i kvůli koronakrizi,“ řekl Tomášek. Kraj chtěl po městě všechny památky opravené z IOP plus pevnost, ale bez pustnoucích památek, a to je podle Tomáška nepřijatelné. Majetek sice získalo město dříve zdarma od státu, ale od té doby do něj i samo investovalo, něco dodnes splácí. „Vedení města má i nadále zájem na tom, aby TMZ, které odvedlo velký kus práce, nadále pokračovalo,“ dodal starosta.

Místostarosta Martin Pala (ANO) s krajem dál jedná. „Požaduji minimálně vyrovnanou pozici města s krajem. Ten nabízel zajištění financování provozu kolem 1015 milionů ročně, ale město vkládalo do společného projektu majetek ve stamilionech až miliardách. Terezín měl předat majetek a v kontrolním orgánu příspěvkové organizace měl mít menšinové zastoupení. Nebylo možné zajistit kontrolu nad předaným majetkem. Nabízená varianta byla proto nepřijatelná,“ uzavřel Pala.

- O tom, aby vyjednávalo vedení města Terezín s Ústeckým krajem o převodu památek, rozhodli zdejší zastupitelé v září 2019

- Jádrem převodu majetku měly být památky opravené z evropských peněz: Dělostřelecká kasárna, Retranchment 5, jízdárna, Kavalír 2 a Litoměřická brána

- Ty byly zrekonstruovány v letech 201015 v projektu oživení historických památek. Z IOP dostal projekt půl miliardy

- Terezín získal od ministerstva vnitra majetek, který předtím obývala armáda, zdarma po roce 2000