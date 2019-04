V ní už po dlouhodobé nemoci Libora Beránka (ODS) a odvolání Romana Vítka (STAN) zbyl jen starosta René Tomášek (RESET).

Radu ale zastupitelé nezvolili. „Nebyli jsme schopni se domluvit na jejím složení,“ vysvětlil Dalibor Dostál (RESET). Odhlasovali proto větší pravomoci starosty. Krok se neobešel bez námitek. „Nevolili jsme jednoho člověka. Měli byste se dohodnout. Jinak by asi měly být nové volby,“ řekl jeden z občanů. „Nebudu rozhodovat za celé zastupitelstvo, ale jen v některých věcech za radu,“ ujistil starosta.

Finanční výbor, kterému šéfoval Rous, povede dosavadní členka z řad občanů Jiřina Prokopcová. „Nelíbí se mi to. My volili vás, abyste pracovali pro město,“ reagovala. Namísto Beránka zastupitelé do správní rady sdružení Terezín město změny, které s evropskými dotacemi řeší revitalizaci místních památek, zvolili Martina Pallu (ANO).

Velká diskuze se na středečním zastupitelstvu 24. dubna v Terezíně strhla kolem žádosti zhotovitele rekonstrukce Wieserova domu o větší balík peněz kvůli nepředvídatelným vícepracím. Zastupitelé finanční injekci nakonec schválili. Novinkou také je, že město brzy vyhlásí výběrové řízení na tajemníka, jehož místo bylo po posledních volbách zrušeno.