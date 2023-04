Firma České štěrkopísky má u Počapel zájem o rozšíření těžby štěrkopísků. Terezín ale nakonec nepřistoupil na nabídku těžařů, finanční kompenzace se zastupitelům zdály nízké. V anketě se těsná většina lidí vyslovilo pro rozšíření, podle zástupců města ale nebyla účast v ní dostatečná. Jednání mezi Terezínem a těžaři budou dál pokračovat.

Materiál těžený u Počapel. | Foto: Deník/Topi Pigula

Firma České štěrkopísky aktuálně těží štěrkopísek na schváleném dobývacím prostoru nedaleko Nučniček a ráda by těžební prostor rozšířila směrem k Počaplům, kde Báňský úřad už dobývací prostor vymezil. S tím ale nesouhlasila část občanů Počapel, kteří se obávali hluku, prašnosti a snížení ceny svých nemovitostí. Proto byla vyhlášena anketa, v níž občané měli říct, zda souhlasí či nesouhlasí s rozšířením těžby.

„Anketa skutečně proběhla a pro bylo 53 občanů, proti 48, takže to na první pohled vypadá, že nadpoloviční většina souhlasí z rozšířením těžby. Ovšem nejedná se o nadpoloviční většinu z občanů, ale pouze z těch, kteří se ankety zúčastnili. Aby se jednalo o skutečnou nadpoloviční většinu všech občanů Počapel oprávněných hlasovat, muselo by být souhlasů víc než šedesát,“ vysvětlil starosta Terezína René Tomášek, který se do sbírání hlasů aktivně zapojil. Starosta soudí, že počet hlasujících byl dostatečný pro rozšíření těžby, ale rozhodující bylo stanovisko zastupitelstva.

Pro dohodu s firmou České štěrkopísky hlasovali dva zastupitelé, čtyři byli proti a devět zastupitelů se zdrželo hlasování.

Těžaři nabídli každému obyvateli nad 18 let finanční kompenzaci ve výši 50 000 korun jednorázově. Milion korun měl jít do Počapel, další milion pak na účet Terezína, na opravu komunikací. A právě výše finančních kompenzací se terezínským zastupitelům zdála nízká, argumentovali také tím, že účast v anketě nebyla dostatečná, nebyla tedy prý úplně vypovídající.

„Částka 50 tisíc sice vypadá impozantně, ale je od ní nutno odečíst 15 procent daň, čímž čistá částka klesne na 42 500 korun,“ připomněl Tomášek. Město také „pro sebe” původně požadovalo 2 miliony korun.

Těžaři tak po zamítnutí zastupiteli nemohou těžbu rozšířit. Podle vedení města to je jasný signál, že navržené finanční kompenzace byly nízké. Spor se tak táhne dál, město chce nyní se společností dál jednat. Pravděpodobně se také bude opakovat anketa v Počaplech.