Ministr Ivan Bartoš přijel do Terezína představit program na obnovu a rozvoj chátrající pevnosti | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Podepsáno. Vláda včera, ve středu 29. května, schválila dotační program obnovy a rozvoje pevnostních měst Terezína a Jaroměře-Josefova. Program připravilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) spolu s ministerstvem financí a kultury, s kraji i se samotnými městy. Městům, která jsou sice jedno v Ústeckém, druhé v Královéhradeckém kraji, ale mají za sebou podobnou historii a vypadají podobně smutně, program přinese během příštích 10 let přes 3 miliardy korun.

„Obě dvě pevnosti jsou unikátní památky, na kterých se bohužel víc než dost podepsal zub času,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) dnes, ve čtvrtek 30. května, když seznamoval novináře s výsledkem vládního jednání. Tisková konference se odehrávala na nádvoří Žižkových kasáren. Ta jsou přinejmenším od roku 2017, kdy spadla první část střechy, symbolem úpadku obou dvou pevností. Podle insiderů se právě díky častým mediálním obrazům sesuté střechy „Žižkáčů“ podařilo dotáhnout do finále jednání o nynější tučné finanční pomoci oběma dvěma městům. Rokuje se o tom už dva roky napříč rezorty, kraji, městy i politickými stranami.

Díky čerstvě podepsanému dokumentu bude nyní až do roku 2034 pro Terezín a Josefov v státním rozpočtu ročně vyhrazeno 120 milionů korun, celkem tedy 1,2 miliardy. Dalších 500 milionů korun mají do obnovy pevností během dekády napumpovat kraj a město. První dotační výzvu MMR vypíše už teď v červnu. „Věřím, že až se tady potkáme třeba za rok, budeme se už dívat, jak se ty věci rozjíždějí,“ řekl Bartoš. Ministr vidí v opravených kasárnách a dalších objektech potenciál například pro vznik bytů, školek, zdravotnických zařízení nebo obchodů.

„Mohly by to být byty, školky, podnikatelské prostředí, vzdělávací kampus, může to být cokoli,“ doplnil vizi na dnešní tiskové konferenci hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO).

400 milionů přihodí kraj. Pokud to schválí zastupitelé

Nehledě na schválený dokument o obnově pevnostních měst, záchrana nejzchátralejších památek se už rozjela pod patronací ministerstva kultury. Během 4 let má ministerstvo napumpovat 1,4 miliardy do 6 památek v obou dvou městech. V Terezíně jdou nyní z tohoto speciálního havarijního programu peníze na záchranu Žižkových kasáren. „Druhá budova na řadě bude zbrojnice hned vedle tohoto areálu. A pak vojenská nemocnice a proviantní sklad,“ upřesnil starosta René Tomášek (RESET). „Hrozí pády střech, kusů dřeva, propadávají se některé podzemní chodby, v sázce jsou sesuvy půdy a borcení hradeb,“ ozřejmil nutnost prioritního řešení záchrany těchto památek Bartoš.

Terezín podle Tomáška utrpěl během posledních dekád několik zásadních ran. „Pevnost vznikla na konci 18. století. Od roku 1888 jsou to jen záseky v její neprospěch. Skončila pevnost a z Terezína se stalo posádkové město. Pak přišla II. světová válka s ghettem. Další rána byla Československá lidová armáda, která začala zdejší objekty přizpůsobovat svým potřebám a často s nimi nešetrně zacházela. Pak přišly likvidační povodně v roce 2002. Teď konečně máme na stole něco, co vidíme jako budoucnost města,“ je s dokumentem spokojený starosta.

„Od roku 2017 říkáme, že je za pět minut 12. Dnes je už 5 minut po 12. Ale doufáme, že díky tomuto programu si nějaký čas koupíme a tu střechu nakonec dáme dohromady,“ dodal Tomášek. Zbývá ještě doladit, jak se o finanční spoluúčast na programu podělí město s krajem. Podle hejtmana Schillera má Ústecký kraj za 10 let vydat do Terezína kolem 400 milionů. Částku za Terezín jeho starosta nesdělil s tím, že je ještě v jednání. Krajští zastupitelé mají pomoc Terezínu projednávat v Ústí nad Labem 24. června. Ještě předtím, už příští úterý, se zastupitelé přijedou podívat na zchátralé pevnostní památky na vlastní oči.

