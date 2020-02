Do pevnostního města se v sobotu sjeli především mladší lidé z celé republiky, nechybělo mezi nimi ale ani pár místních nadšenců. Řada z nich v kasematech nebo stanech také v pevnosti v pátek přespala a připravovala kulisy hry. Další přespali ještě ze soboty na neděli kvůli úklidu. Podobné Larpy se konají po celé zemi, za některými jezdí i zahraniční fanoušci.

Akce jako ta terezínská se konají už víc než 20 let. „Účastníci se snaží znázornit historické bitvy, případně bitvy z fantasy knih. Používají na to měkčené zbraně, většinou kus dřeva obalený karimatkou. Vždy jsou dvě bojující strany, několikrát se utkají. V závěrečné bitvě se rozhodne, kdo je vítěz. Je to víceméně sportovní utkání,“ přiblížil organizátor Jan „Leroy“ Wollmann.