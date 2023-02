Značky Billa, McDonald's, ale i Mountfield, Datart, Deichmann či Pepco. To jsou jen některé z obchodů, které nejspíš už příští rok využijí lidé z Litoměřicka. Nový retail park má vyrůst nedaleko velké kruhové křižovatky po cestě z Litoměřic do Terezína. Úřady dosud projektu cesty neblokovaly, čeká se ale ještě na zelenou od ekologů. Za záměrem jsou pražští developeři, kteří mají za sebou už několik retail parků zejména v Praze a okolí.

Na místě budoucího areálu u silnice I/15 napravo ve směru na Lovosice se nyní dělníci činí na úpravě terénu. Už dříve odstranili nálety. Stavět by se mělo již letos. Nejspíš brzy dojde k doplnění silnice I/15 o novou křižovatku a odbočovací pruh do plánovaného centra. „Předpokládaná délka výstavby činí 14 měsíců,“ stojí v oznámení EIA pro posuzování vlivů různých stavebních záměrů na životní prostředí.

V něm jsou zatím nejobsáhlejší informace o tom, co tu má vzniknout. „Jedná se o novou výstavbu plnosortimentního areálu obchodu a služeb,“ píše se v textu, dostupném z informačního systému České informační agentury životního prostředí (CENIA). Nové haly by měly zastavět plochu asi osmi tisíc metrů čtverečních. Práci by tu mělo najít kolem padesátky zaměstnanců, vzniknout má 206 parkovacích míst.

Výdejové okénko

Jmenované komerční značky spíše kopírují už zavedenou obchodní nabídku na dalších místech Litoměřicka. Zásadní novinkou pro místní bude tak asi jedině nepřetržitá možnost dát si něco v rychlém občerstvení McDonald's. „Provoz objektu bude v omezeném provozu i v době noční,“ stojí v oznámení. Z informací vyplývá, že McDonald's tu plánuje provoz od 22 hodin do 6 ráno v takzvaném režimu „drive-in“ přes výdejové okénko.

Připomínky ekologického charakteru přijímá ústecký krajský úřad do 23. února. Samotný kraj se záměrem problém nemá. V dokumentu z 11. listopadu 2022 vedoucí oddělení životního prostředí Tomáš Burian vyloučil možnost, že by projekt ohrožoval celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. „Záměr není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací města Terezín,“ napsala i Ivana Pettingerová z litoměřického úřadu územního plánování.

Za výstavbou stojí pražská firma Portin. Jde o jednoho z aktuálně nejaktivnějších českých developerů v retailu, ale i v rezidenční výstavbě a výrobních a skladových objektech. Za sebou má 21 projektů, v přípravě jich je kolem 30. Firma staví hlavně v Praze, na sever Čech expandovala až v roce 2019, když postavila retail park ve Varnsdorfu.