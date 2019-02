V pondělí 25. února měli zastupitelé Terezína zvolit nového místostarostu. Bod ale hned na začátku stáhli z jednání. Členů rady je nyní málo na to, aby mohla fungovat, její povinnosti přebírají zastupitelé. Lidé jsou situací zklamáni a naznačují, že je město paralyzované. Podle starosty ale jednání o pozici místostarosty nadále probíhají a brzy bude zvolen.

Místní, kteří na jednání přišli kvůli plánované volbě nového místostarosty, se zajímali, proč ho zastupitelé nakonec vůbec nevolili. „Nenašli jsme shodu. Kdybychom ho volili, stejně bychom ho nezvolili,“ vysvětlil starosta René Tomášek (RESET) s tím, že jednání o tomto postu budou pokračovat dál.

Ludmilu Makovskou z místní části Českých Kopist výsledek jednání zastupitelů zklamal. „Spravovat město typu Terezína není nejjednodušší. Doufám, že se zastupitelé dohodnou brzy. Chceme, aby šlo město kupředu,“ řekla.

Jak upozornil Roman Vítek, kterého zastupitelé z pozice místostarosty už dříve odvolali, podle zákona o obcích je nyní ochromena rada města. „Poklesne-li počet členů rady pod pět a na nejbližším zasedání zastupitelstva nebude doplněna, vykonává od toho okamžiku její pravomoc zastupitelstvo,“ řekl Vítek (STAN).

Podle informací Deníku starosta nabídl post místostarosty představitelům všech stran v zastupitelstvu. Kontaktoval také Martina Palu (ANO). „Šli bychom do toho, jen pokud by odešli někteří stávající radní a my bychom tam měli dva lidi, aby byly vyrovnané pozice,“ uvedl opoziční zastupitel.

Připomněl, že tuto nabídku ostatně dalo ANO na stůl už po komunálních volbách loni v říjnu. Městský úřad v Terezíně je podle opozičního zastupitele pod současnou samosprávou v personálním rozkladu. „Týden od týdne se to zhoršuje, z úřadu odešli lidé ve vedoucích pozicích,“ upozornil Pala.

Podle Tomáška město současnou situací není nijak paralyzované, jak někteří naznačují. „Vyjednávání o novém místostarostovi nadále probíhají. Máme člověka, který jím chce být, vylaďujeme jen procesní věci, jako jestli bude uvolněný, nebo neuvolněný,“ vylíčil starosta. Nový místostarosta má být zvolen už na příštím zastupitelstvu. Jeho termín zatím není znám.

Podle Petra Panaše, který v Terezíně ještě donedávna pracoval jako vedoucí odboru kanceláře starosty a dnes je pověřencem úřadu pro GDPR, jde o výjimečnou situaci. Stav hodnotí jako dlouholetý zastupitel v Litoměřicích, kde žije. „Od roku 2003, kdy ve zdejším zastupitelstvu působím, podobná situace nenastala,“ poznamenal Panaš.

Vítka zastupitelé odvolali v lednu, po necelém čtvrt roku od zvolení. Ruku pro to zvedlo 10 z 15 zastupitelů napříč koalicí i opozicí včetně starosty. Podle informací Deníku za tímto krokem stála Vítkova personální politika na městském úřadu, kde předtím působil jako vnitřní kontrolor.

Vítkovo odvolání navrhl radní a zároveň strážník Tomáš Rotbauer, který s ním šel do voleb ve společné partaji STAN. Podle něj byly důvodem odvolání hlavně neshody Vítka se zbytkem vedení města a špatná personální politika vůči zaměstnancům úřadu. „Během jeho tříměsíčního působení ve vedení města z úřadu odešli tři lidé a další dva s odchodem váhají. Je to pro mě absolutně nepřijatelné chování člověka, který měl na starosti chod úřadu,“ řekl Rotbauer.

Podle Vítka ale STAN reorganizaci městského úřadu včetně snížení počtu zaměstnanců či sloučení funkcí ve volebním programu jasně deklaroval, ostatně podobně jako další koaliční partneři.

Problémy se složením vedení obce mají po posledních komunálních volbách také ve Lhotce nad Labem. Tam ale patový stav trvá už od loňského ustavujícího zastupitelstva. Volby se tu budou opakovat 16. března.