Tento den tak patřil mezi ty nejteplejší z letošního léta. Třicetistupňová hranice byla letos v Doksanech i s horkým úterkem překročena zatím jen osmkrát. Pracovník meteostanice Jaroslav Stalmacher popsal, že oproti loňskému roku, kdy denní teploty přesahovaly třicítku i 14 dní v řadě, je letos léto chladnější a také bohatší na srážky.

„Letní počasí by na severu Čech, avšak jen s teplotami okolo 28 stupňů, mělo vydržet do neděle, kdy předpokládáme bouřky. Ty by se lokálně mohly z horka vytvořit i v následujících dnech,“ uvedl Stalmacher.