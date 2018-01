Teplá zima. Vyjely kombajny, sklízí se zelí

Litoměřicko - Teplá zima přispěla k prodloužení sklizně pozdních odrůd košťálové zeleniny.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK / Michael Lapčík

Lidé na Litoměřicku nepamatují zimu, kdy by pěstitelé měli ještě v lednu na polích zelí. Bohušovická společnost Agrokomplex tento týden ukončí sklizeň jeho modré a bílé odrůdy pomocí tří kombajnů.

Z 8 hektarů polí by ho mělo putovat do skladů k přetřídění a pak do prodejní sítě na 400 tun. Podle ředitele společnosti Ivo Kadeřábka má firma na skladě dalších 1 500 tun zelí, z kterého část zpracuje krouháním v sesterské organizaci na zelí kysané.

„Teplá zima je příjemná pro člověka, ale polím nesvědčí. Já osobně bych uvítal pořádnou zimu, aby si půda odpočinula, mráz zlikvidoval škůdce a sníh ji zásobil vláhou. Moc času nezbývá, počítám s tím, že v březnu musíme osít pole hrachem a semenem tykve, což jsou naše hlavní plodiny,“ sdělil farmář z Oken Otakar Trojáček.

Ten se chystá k žádostem o povolení zahraničních pracovníků, bez nichž by nebyl schopen úrodu hrášku v luscích a tykví sklidit. Je to dobře placená ruční práce za každého počasí, do které se každý nehrne. Loni mu pomáhalo 180 brigádníků z Rumunska, Bulharska a Ukrajiny.