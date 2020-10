Obliba tohoto hobby mezi lidmi v posledních letech roste. A letos, kvůli omezenému cestování a obavám z nákazy koronavirem, byly památky i české a slovenské hory mnohdy doslova v obležení.

České hory

Hory v Česku přirozeně vymezují území státu. Nedosahují sice nijak závratných výšek, přesto jsou malebné. Nejvyšším pohořím České republiky jsou Krkonoše následované Hrubým Jeseníkem, Králickým Sněžníkem, Šumavou a Beskydami.

Slovenské hory

Slovenské hory ohraničují velkou část území státu, ale nacházejí se i ve vnitrozemí. Slovenské hory dosahují mnohem větších nadmořských výšek než hory české. Tatry jsou nejvyšším poho-řím celého karpatského oblouku a nachází se tady 25 vrcholů vyšších než 2500 metrů nad mořem. Jsou nejvyšším pohořím Slovenska. Nejvyšším bodem je Gerlachovský štít (2654,4 m).

Příběh z Ústeckého kraje

Kamila Zatloukalová z Teplic miluje západy slunce

Někdo si na horách dělá selfíčka, Kamila Zatloukalová si fotí večerní slunce. „Proto jsme s rodinou na letošek naplánovali například Sněžku. Skvělý západ lze pozorovat ale také u nás v regionu.Třeba z Rané, nebo z Milešovky,“ doporučuje žena z Teplic.

Horská turistika je jedním z jejich koníčků. Společně s kondičním během, kdy se udržuje v dobré pohodě. Miluje hory a to v jakékoliv podobě.

Zdroj: Pixabay.com

„Zdejší kopce v regionu mám už hodně prochozené, ale stále jsou místa, kam se ještě musím podívat,“ říká. K pravidelným ročním výšlapům patří ten na Milešovku. V zimním i letním čase. „V zimě je to docela adrenalin,“ vypráví. Vzpomíná také na toulky po Krkonoších.

„I když letos na jaře to příliš nevyšlo, protože nám do toho všeho zasáhl Covid,“ podotýká. Byli jsme tam pak jako náhrada na prodlouženém víkendu. „Na jaře jsme měli jet na Wellness, ale kvůli opatřením nám tozrušili. Nakonec jsme tam jeli tedy ažv létě i s dětmi a bylo to super,“ uvádí.