Litoměřice – Nová tělocvična bude s největší pravděpodobností stát v areálu litoměřické Základní školy Masarykova, nebude ale sportovní halou. Vyplývá to ze zápisu komise územního rozvoje.

Ilustrační foto | Foto: DENIK/Vlasta Luťanská

„Po projednání návrhu výstavby tělocvičny u Masarykovy základní školy se komise přiklání k tomu, aby byla navržena tělocvična rozměru pro školní použití, nikoli velikosti vyhovující hrací ploše pro floorball. Pro tyto potřeby odkazuje komise na plánovanou výstavbu haly na výstavišti Zahrada Čech," stojí v dokumentu.



„Nemám k tomu bližší informace. Vím jen to, co bylo ujednáno na konci září," reagoval na dotaz Deníku ředitel základní školy Karel Kynzl.

V září apeloval především na vznik tělocvičny. „Především potřebujeme tělocvičnu, kterou nemáme. Odpoledne by v ní byly různé kroužky a večer bychom ji pronajímali."



Členové komise územního rozvoje ale jiné sportovní aktivity směrují do nově chystané sportovní haly na výstavišti. A právě u tohoto projektu dochází ke změnám.



„Investorem víceúčelové haly na Zahradě Čech bude město Litoměřice s ohledem na vlastnictví pozemků potřebných pro tuto stavbu. Přípravu provede společnost Zahrada Čech s.r.o. a město Litoměřice požádá o dotaci na výstavbu navrhované haly z ROP Severozápad," je napsáno v zápise ze stejného jednání komise územního rozvoje.



V případě tělocvičny u ZŠ Masarykova jsou stále v plánu tři varianty. První varianta počítá s odstraněním stávajících hal při západní straně obou škol. Druhá varianta navrhovaná vedením základní školy je umístění haly v sousedství hal a gymnázia. Třetí variantou je možnost umístit tělocvičnu při ulici Bří. Čapků.