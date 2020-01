Den D se přiblížil. Aspoň pro lidi, kteří se neobejdou bez televize. K přechodu na nový vysílací standard DVB-T2 dojde v severních Čechách ze čtvrtka 30. na pátek 31. ledna.

Harmonogram přechodu najdete na televizezadarmo.cz/kraj/ustecky-kraj.

Staré DVB-T vysílání programů České televize v multiplexu 1 vypnou na vysílačích Ústí nad Labem - Buková hora a Chomutov - Jedlák. Novu, Primu a Barrandov si postaru pustíte do druhé poloviny března, v druhé polovině dubna přepnou i další komerční programy.

Panika ale není na místě. „V domácnostech není potřeba obvolávat žádné firmy,“ ujistila Petra Miterová z Českých radiokomunikací. V televizi nebo set-top boxu lze totiž programy v novém standardu najít funkcí automatického ladění.

Servisáky je potřeba volat jen v případě společných televizních antén. O jejich služby je zájem. „Hodně lidí to nechává na poslední chvíli. Nebo čekají, až to skončí a jestli jim to bude fungovat, nebo ne,“ potvrdil Josef Ficek z ústecké firmy Elbetech. Podle jeho zkušeností si ale řada společenství vlastníků bytových jednotek potřebnou úpravu společné televizní antény na domě už zařídila.

Lidé v domácnostech se ale zároveň musejí vybavit přijímači, které nové vysílání zvládnou. A s jejich připraveností je to už horší. Podobné to je i na Chomutovsku. „Lidé byli informovaní, ale vždycky všechno nechají na poslední chvíli,“ řekl Miroslav Janáček z firmy ProSat v Klášterci nad Ohří, který v posledních dnech zaznamenal obří nárůst prodeje nových televizí i set-top boxů.

Společné antény a internetové televize

Společné televizní antény upravují technici tak, aby ve chvíli přepnutí byly už na nové kanály připravené. „Momentálně v éteru běží staré vysílání a přechodové multiplexy nového vysílání,“ vysvětlil Ficek. I když k vypínání starého vysílání na Bukové hoře a Jedláku dojde 30. a 31. ledna, speciální dokrývače v regionu budou přepínat až v následujících dnech. Jako třeba v Ústí nad Labem - Větruši, na které jsou závislí lidé ze Střekova. Například dokrývač Miřejovice na Litoměřicku ale v novém standardu vysílá už od začátku roku.

Lidé se leckdy zařídili i jinak. Třeba pořízením internetové televize. „Týdně jsme evidovali tisíce nových aktivací,“ potvrdila mluvčí O2 TV Lucie Jungmannová. Zájem o službu na Ústecku kulminoval týden před ukončením vysílání podobně jako v prvních regionech přechodu. K němu dochází v zemi postupně. Cílem rošády je uvolnit v éteru prostor pro mobilní sítě 5G.

K internetové televizi se lidé často přiklánějí i kvůli vyprodaným set-top boxům a nabídce sportovních i exkluzivních filmových kanálů. O2 TV jde sledovat díky zvláštnímu set-top boxu i aplikaci v herní konzoli Xbox. Můžete si také stáhnout aplikaci do mobilu a nasdílet obraz na televizi. Aplikaci je možné nainstalovat do televize Samsung rok výroby 2017 a novější. „A kromě televize je možné pořady sledovat také v počítači, na tabletu nebo v mobilu,“ dodala Jungmannová.

Televizi má za denní chleba řada lidí v pobytových sociálních zařízeních. Přechod na vysílací standard DVB-T2 v nich dotačním titulem v objemu necelých dvou milionů podpoří Ústecký kraj. „Uznatelné náklady jsou od 2. září loňského roku,“ upřesnila vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu Petra Lafková. „Termín podávání žádostí bude od 10. března do 15. dubna,“ doplnil krajský radní Miroslav Andrt.

Dotaci využijí v domovech pro seniory ve Šluknově a Krásné Lípě. „Anténní technik nám to na společenské místnosti přeladí,“ potvrdila ředitelka Dagmar Hluchá. Uživatelé zařízení se na televizi dívají často. Řada z nich ji má i na pokoji a většinou už mají nové přístroje nebo si pořídili set-top box.