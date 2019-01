Terezín - Pomyslnou tečku za půlročním českým předsednictvím v Radě Evropské unie udělala Konference k osudu majetku obětí holocaustu, která měla podpořit vzdělávání o této temné kapitole evropských dějin či sociální programy pro oběti nacismu. PROHLÉDNĚTE SI FOTOGALERII!

Pozváni byli zástupci 49 zemí, českých i zahraničních nevládních organizací, odborné veřejnosti a médií. Konference začala 26. června v Praze a skončila 30. června v Terezíně.

Podle senátora Alexandra Vondry, který byl jedním z iniciátorů konference, jsou její výsledky více než dobré.

„Kromě například nastartování dořešení otázky nacisty nakradeného umění měla konference být i o vzdělávání a udržování paměti, o tom, co stalo. Protože pokud by se historie měla opakovat ještě jednou, tak jsme skutečně všichni pitomci,“ míní Vondra.

Vznikne Evropský institut odkazu šoa

Součástí konference bylo i přijetí Terezínské deklarace, kterou podepsali zástupci celkem 46 států. Ti v dokumentu nepožadují jen nápravu majetkových křivd. Podle deklarace má v Terezíně vzniknout také Evropský institut odkazu šoa.

„V dokumentačním centru by se shromažďovaly faktografické údaje, týkající se obětí holocaustu za druhé světové války. Za druhé by vzniklo vzdělávací a školicí centrum, které by pomáhalo zachovávat ono historické povědomí,“ vysvětlil Alexandr Vondra.

Dodal, že je to dobrá zpráva i pro Terezín, protože je světově proslulým městem a svým způsobem jde o známou značku.

„Zároveň je to město, které potřebuje nějaký nový život. A toto je příležitost, jak zde umístit evropskou instituci, která přispěje k rozvoji města a zároveň k uchování paměti a vzpomínky na tragickou minulost, která je s Terezínem bezprostředně svázána,“ doplnil senátor.

Již v pondělí v Praze došlo k podepsání memoranda, pod nímž jsou podepsáni čtyři eurokomisaři, mezi nimi i Vladimír Špidla.

Podle Alexandra Vondry je teď důležité, aby vláda měla potřebu přispět k tomu nějakým konkrétním počinem, protože bude v Terezíně zrekonstruována jedna ze zdejších významných budov, která by mimo jiné hostila vzpomínaný Evropský institut odkazu šoa.

Konference a její závěry posílí naše kontakty v zahraničí, je přesvědčen náměstek ředitele a vedoucí historického oddělení Památníku Terezín Vojtěch Blodig.

„Myslím si, že se nestane jako u podobných konferencí, že vše skončí u závěrečných krátkých vystoupení. Je na dobré cestě, aby se usnesení uváděla v život. Je politická vůle jak u nás doma, tak i zahraniční vlády a instituce se k věci staví velmi dobře. Ze strany států Evropské unie, tak i mezinárodních institucí zazněla jednoznačná podpora,“ konstatoval Blodig s tím, že nastavené pomínky pro práci insitutu jsou vynikající. „Teď je třeba upřesnit hlavně jeho obsahovou náplň činnosti,“ uzavřel terezínský historik.

V Terezíně promluvili k účastníkům konference také předseda vlády České republiky Jan Fischer a hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová.

Poté následoval koncert pod taktovkou dirigenta Oregonského filharmonického orchestru Murry Sidlina, který připomněl válečné nastudování Verdiho Requiem v terezínském ghettu.

Murry Sidlin založil letos v Terezíně Institut Rafaela Schächtera, který nese jméno vynikajícího dirigenta, jenž prošel terezínským židovským ghettem. Institut zahájil činnost 17. května právě reminiscentním provedením Verdiho Requiem.