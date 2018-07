Technický klub v Litoměřicích se nezastaví ani o letních prázdninách

Svářeči svářeč kovů. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14900 kč, mzda max. 18000 kč. Volných pracovních míst: 19. Poznámka: místo výkonu práce: loděnice Lhotka nad Labem, Lhotka nad Labem č.p. 86, 410 02 Lovosice 2 a Račice, 411 08 Štětí., Požadujeme: - vyučen v oboru - výhodou, není podmínkou, - různé typy svařování, - svařování dle výkresové dokumentace, - práce fyzicky náročná, První kontakt telefonicky nebo e-mailem.. Pracoviště: Barkmet, a.s., provozovna lhotka nad labem, štětí - račice, 410 02 Lovosice 2. Informace: Ilona Abrahámová, +420 775 381 003.

Služby - Služby Uklízeč, uklízečka 14 000 Kč

Ostatní uklízeči a pomocníci. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dělené směny, úvazek: . Mzda min. 14000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Hledáme uklízečku do domova seniorů na HPP. Nejprve na rok, potom možnost doby neurčité. Požadujeme pracovitost, samostatnost a spolehlivost. Pracovní doba je 12h denně (krátký a dlouhý týden). Možnost umístění dítěte do firemní školky. Podnikové stravování. V případě zájmu zasílejte své životopisy na emailovou adresu: e.svojsova@senecura.cz nebo volejte na 601 360 570. Pracoviště: Senecura seniorcentrum mopt a.s. - pracoviště terezín, Kréta, č.p. 301, 411 55 Terezín. Informace: Eliška Svojšová, +420 601 360 570.