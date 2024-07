Hned několik taxislužeb funguje v samotných Litoměřicích. Například zavedená Ema Taxi . K dispozici je na telefonické zavolání nonstop a kromě dalších vozů disponuje i osobní dodávkou pro osm pasažérů plus řidiče. Za ujetý kilometr si účtuje 30 korun. „Po městě se vejdete do stokoruny, dražší to nebude,“ říká majitel taxislužby Vladislav Slaboch.

„Zkoušeli to mladí, kterým ještě nebylo osmnáct let. A když já koupím tu flašku ze svého a pak na místě zjistím, že klukovi je sedmnáct, co s ní budu dělat? Nehledě na to, že bych porušil zákon,“ vysvětluje zkušený taxikář. „Takže pokud někdo chce, odvezeme ho třeba na benzinku, kde si koupí, co chce, a pak ho zase odvezeme zpátky,“ popisuje, jak taková služba funguje.

Litoměřice ve dne i v noci brázdí také auta Forman Taxi Petra Hansela. Firma s mnohaletou tradicí navíc inzeruje „drink službu“, čili odvoz auta zákazníka, který požil alkohol.

A nebo Taxi Litoměřice Zdeňka Hory. To zákazníky sveze za 38 korun za kilometr s nástupní sazbou 30 korun. Za minutu čekání se účtuje 6 korun. „Fungujeme nonstop. Jsme schopni převézt i zásilku, na tom se dá domluvit. Ovšem pro zákazníky to v současnosti není zajímavé, dělají to hlavně specializované firmy,“ říká majitel Hora. Firemní web je právě v rekonstrukci a moc počtení vskutku nenabízí, příjemným bonusem je naopak možnost zavolat si vůz na bezplatném čísle.

Opomenout nelze Taxi Dallas, fungující od roku 2000. Ta slibuje nástupní sazbu 15 korun, kilometr jízdy za 28 korun a minutu čekání za 4 koruny, dále přepravu zásilek či hromadné přepravy více vozy.

Na nová auta, platbu kartou, telefonem či hodinkami láká Falcon Taxi Litoměřice. Například ceník na jejím webu však bude zákazník hledat marně.

Bezhotovostní platbu, konkrétně QR kódem, nabízí tým In Taxi Litoměřice. Jejich vůz si lze objednat telefonem nebo přes formulář na webu. Tam je také ceník, obsahující položky 20 korun jako nástupní sazbu, 33 korun za ujetý kilometr a 7 korun za minutu čekání. „Jezdíme podle potřeby, zákazníkům jsme k dispozici,“ ujišťuje In Taxi Litoměřice. Dovoz zásilek tu nedělají.

Pěšky nemusejí ani zákazníci v Roudnici nad Labem. Své třicetileté zkušenosti tam nonstop nabízí Taxi Roudnice. Po širokém okolí jezdí za 36 korun za kilometr s nástupní taxou 60 korun a „čekačkou“ 12 korun za minutu. Lidé si tu mohou objednat přistavení VIP vozu, odvoz sebe a svého auta třeba z večírku či dokonce přepravu kol, lodí a karavanů.

Čtvrt století zkušeností za volantem je k dispozici u roudnické Taxislužby Pavel Mareš. Na přehledném webu lze najít základní informace o nabízených službách a také jízdném. To činí 30 korun za ujetý kilometr, 40 korun nástupní sazbu a 4 koruny za minutu čekání. „Nehrajeme si na nonstop taxi a vzhledem k potřebám Roudnice nad Labem fungujeme mezi nedělí a čtvrtkem od devíti ráno do půlnoci. Pátek a sobota je jiná, tam se dovoláte až do rána do pěti následujícího dne,“ vzkazuje provozovatel. A dodává, že po domluvě lze zákazníkovi vyhovět i jindy.

To je filozofie i Petra Kouteckého, který sedá za volant v Lovosicích. „Jezdíme, kdy je potřeba. Zákazníci mohou volat kdykoliv; ráno, večer… ,“ ujišťuje Petr Koutecký, provozující službu Taxi taxi. Zákazník se s ním pohodlně sveze za 40 korun za kilometr, nástupní taxa je 15 a čekací 7 korun.

Na stejné působiště se soustředí Mára Taxi. „Jezdíme nonstop a jsme schopni přijet i dodávkou pro 8 lidí,“ říká řidič Marek Hurt. Za ujetý kilometr si Mára Taxi účtuje 36 korun, nástupní taxu 30 korun a za čekání pětikorunu za minutu.

Lama Taxi na to jde v Lovosicích přes svou vlastní mobilní aplikaci. Tu si mohou zájemci stáhnout zdarma do telefonu. Pokud ji využijí k objednávce, slibuje firma rozvoz po městě za 50 korun, po okolí za 20 korun za kilometr s nástupní taxou 30 korun.

Na oblast Budyně nad Ohří se specializuje taxislužba Lucie Magomedové. „Po domluvě se zákazníkem můžeme jet kdykoliv,“ říká majitelka a dodává, že přepravu zásilek běžně nedělá. Také v tomto případě se ale lze v konkrétním případě domluvit. Cestující tu za ujetý kilometr zaplatí 30 korun, v noci od 22 do 6 hodin o desetikorunu víc. Nástupní sazba je 60 korun a „čekačka“ 7 korun za minutu.