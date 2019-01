Kdo je Zdeňka Jančij, vydávající se za lékařku?

„PODVODNICE“. Žena, která o sobě říká, že je MUDr. Blanka Vavřinková. Také uvádí jméno jako Vanesa Vavřinková. | Foto: Deník

Roudnice nad Labem – V září skončila porodnice v roudnické nemocnici. Vedení nemocnice jako důvod odchodu lékařů včetně primáře uvádělo nejistotu způsobenou vyjednáváním se zdravotními pojišťovnami.

Před dvěma měsíci ale přiznalo, že za náhlými změnami může být i jiný faktor. Tím je „Tajemná žena", vydávající se za MUDr. Blanku Vavřinkovou.

Deník ale na začátku září odhalil, že skutečná Blanka Vavřinková je gynekoložkou v motolské nemocnici. Jednatel roudnické nemocnice Jakub Zavoral rovněž uvedl, že „Tajemná žena" je podvodnice.

Kdo ale je žena, kterou fotoreportér Deníku vyfotil na ulici? Jaká je spojitost s ní a s rodinou bývalého primáře roudnické gynekologie a porodnice Jaroslava Chocholatého? Z pátrání Deníku se zdá, že úzká.

Večer před vydáním prvního článku o „Tajemné ženě" se podle zdroje Deníku uskutečnila na zahradě rodiny Chocholatých rozlučková party se zaměstnankyněmi, resp. zdravotními sestrami roudnické porodnice. Přítomna byla i žena, která se vydávala za MUDr. Blanku Vavřinkovou, později se představujíc i jako Vanessa Vavřinková.

Tato žena byla a je v úzkém spojení s lékařem Rastislavem Roško, který je jednatelem liberecké společnosti Diona s.r,o, která má se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou smlouvu na poskytování pouze domácí zdravotní péči v libereckém okrese.

A právě odtud pramení spekulace, které se na Roudnicku šíří už několik měsíců. Rastislav Roško je totiž lékařem ve zdravotnické síti Moje ambulance. Tu vlastní Marek Potysz, který působil v síti Agel. Ta má především na severní Moravě síť nemocnic, která patří miliardáři Tomáši Chrenkovi.

„Moje ambulance nemá s Agelem nic společného. Pan Potysz či další členové vedení Moje ambulance kdysi pro Agel pracovali. Pan Roško je jedním z mnoha našich lékařů. Moje ambulance nevyvíjí aktivity ke koupi roudnické nemocnice," uvedl na dotaz Deníku člen představenstva David Laštůvka.

Stejně reagovala i mluvčí Agelu Hana Szotkowská: „O Podřipskou nemocnici zájem nemáme a o její koupi rozhodně neuvažujeme."

A kdo tedy je „Tajemná žena"? Deník zjistil, že se jmenuje Zdeňka Jančij, dříve Kokošková. Podle Centrální evidence exekucí je na toto jméno evidováno pět exekucí, z toho tři letos v květnu, červnu a srpnu. V minulosti měla hostinskou živnost.



O co jde v kauze „Tajemné ženy"?

Managementu nemocnice „Tajemná žena", prý slibovala, že bude do Roudnice vozit rodičky z Prahy, a zvýší tak počet místních porodů, což bylo od nového roku jednou z podmínek pro uzavření smluv s pojišťovnami. Když tento slib začal vypadat nereálně, nabízela údajně personálu porodnice, aby přešel do jiného zařízení. Jaká forma zařízení to měla být a kdo ho bude provozovat, v Roudnici nikdo neví.