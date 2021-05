/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Patří mezi čtyři synagogy, které se po druhé světové válce na Litoměřicku dochovaly. Ještě nedávno přitom hrozilo, že spadne a její narušenou statiku proto jistily podpěry. Řeč je o synagoze v Ostrovní ulici v Budyni nad Ohří. Státem chráněná památka ve vlastnictví města se však už zanedlouho dočká kompletní opravy.

Hrozilo, že spadne. Nyní se synagoga v Budyni nad Ohří dočká kompletní opravy. | Foto: Deník/Michaela Rozsypalová

Jak přiblížil starosta Budyně Petr Medáček, synagogu opravuje město postupně už tři roky z financí, které dostává na obnovu své památkové zóny. „Nyní se nám však podařilo získat dotaci z Norských fondů ve výši 22 milionů korun. Počítáme, že nejpozději do roku 2022 rekonstrukci dokončíme. Jsem moc rád, že se to podařilo, protože synagoga byla skutečně ve stavu existenčního ohrožení,“ uvedl starosta s tím, že z prostředků města nebo ministerstva kultury by památku opravovali 20 let.