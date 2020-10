"Sýček polyká hraboše vcelku. Pokud je tedy hraboš otrávený, jed se dostává přímo do trávicího ústrojí sýčka,“ říká v rozhovoru pro Litoměřický deník ředitel České ornitologické společnosti Zdeněk Vermouzek.

Jsou místa, kde zemědělci aplikovali jedy Stutox II a Ratron také v litoměřickém okrese? Pokud ano, můžete některé lokality specifikovat?

Část Litoměřicka do jádrové oblasti výskytu sýčků patří. Konkrétní lokality ale nezveřejňujeme, aby měli klid jak sýčkové, tak lidé, na jejichž staveních sýčci hnízdí.

Jaké nešvary při používání jedů jste při terénním průzkumu v Severních Čechách a například i na Litoměřicku objevili?

Od místních lidí jsme se dověděli o několika místech, kde byly otrávené granule rozsypány volně po povrchu a v množství, které zřejmě neodpovídalo povolenému dávkování. Na více místech se také nacházeli mrtví hraboši. Nebezpečí pro sýčky ale představuje jakékoli trávení, i kdyby se provádělo v souladu s předpisy.

V čem jsou vlastně jedy jako Stutox II a Ratron pro sýčky nebezpečné? Co v jejich těle způsobují?

Účinnou látkou těchto přípravků je fisfid zinečnatý, který se ve vlhkém a kyselém prostředí žaludku rychle rozkládá na fosforovodík neboli fosfan, což je jedovatý plyn působící na srdce, mozek, dýchací soustavu a další orgány. I při malých dávkách působí smrt. Pro sýčky a další dravce jsou nebezpeční hlavně přiotrávení hraboši před tím, než uhynou. Sýček polyká hraboše vcelku, pokud je tedy hraboš otrávený, jed se dostává přímo do trávicího ústrojí sýčka.

Jak velké je riziko, že sýček nebo jiní dravci pozřou otráveného hlodavce?

Část přiotrávených hrabošů se po pozření návnady pohybuje po povrchu půdy a představuje pro dravce ideální, na první pohled handicapovanou kořist, kterou je snadné ulovit. Pokud se tedy tráví v místech, kde se sýčci vyskytují, riziko jejich otravy je opravdu vysoké.

Je možné případné otravě dravců, i při používání jedu, nějakým způsobem zabránit nebo riziko otravy alespoň snížit?

Ke snížení rizika pro ptáky by určitě došlo umisťováním jedu pod zem, nejlépe speciálním dávkovacím strojem, který vyrývá umělou noru, do které klade návnady. Ovšem pro zvířata, která loví hraboše i v jejich norách, typicky pro lasičky, bude nebezpečné i takovéto trávení.

Litoměřicko je známou zemědělskou oblastí. V letošním roce se tu zemědělci, více než v předešlých letech, potýkali s extrémně přemnoženými hraboši, kteří jim úrodu decimovali před očima. Co je podle vás příčinou tak náhlé obří populace hrabošů?

Hraboší populace, podobně jako u řady dalších hlodavců, vykazují cyklické změny početnosti. Patří to k přirozenosti jejich druhu, jednou za několik let se vyskytne gradace, kdy početnost hrabošů prudce vzroste a následně se přirozeně zlomí a další roky nejsou hraboši téměř vidět. Gradacím v posledních dvou letech, které patřily opravdu k těm silnějším, přispělo zřejmě i suché počasí, protože hraboši jsou původně stepní zvířata a sucho jim vyhovuje.

Lze s hraboši bojovat i jinými způsoby, než jedy?

Hraboši mají velké množství přirozených predátorů, pro které ale v naší intenzivně využívané krajině nezbývá mnoho místa. Dravci, sovy a šelmy sice nemohou zabránit gradaci jako takové, neboť ta vychází z populační dynamiky hrabošů, ale mohou zmírnit její dopad - v bohaté krajině s dostatkem přírodních prvků, a tedy s dostatkem stanovišť pro dravce, bude i v případě gradace hrabošů výrazně méně než na rozsáhlých lánech jedné plodiny.

Ústecký kraj v uplynulých dnech vydal rozhodnutí, které omezuje používání rodenticidů v lokalitách, kde se sýček obecný nebo sova pálená vyskytuje. Pomůže je to ochránit?

Snahu Ústeckého kraje vítáme, ale toto rozhodnutí bohužel přišlo se zpožděním, na mnoha místech už byl jed rozsypán. Navíc z přímých rozhovorů se zemědělci víme, že systém kompenzací, na které mají nárok, je málo propagovaný a nesrozumitelný, většina jich tedy raději sáhne po jedu, než by někdy příští rok vyplňovali formuláře a čekali, zda jim stát škodu nahradí. Příprava a komunikace ze strany ochrany přírody byla v tomto směru silně podceněná.

Za poslední čtyři desetiletí ubylo v republice několik miliónů ptáků. Uvádí se, že jde hlavně o druhy ze zemědělské krajiny. Jaké skupiny z české přírody nejvíce vymizely?

Mezi druhy, o které Česko přišlo, a maximálně se k nám občas zatoulají, patří třeba mandelík hajní, ťuhýk menší nebo poštolka rudonohá. Brzy je může následovat i sýček nebo sova pálená. Ubývají ale i ptáci, které považujeme stále za běžné - tedy ptáci, kteří tvoří každodenní kulisu našeho života. Postupně se takto vytrácejí skřivani, strnadi, čejky, koroptve. Sýček býval naší nejběžnější sovou, dnes ho můžeme vidět právě jen na pomezí Středočeského a Ústeckého kraje. Chocholouši zmizeli z polí a najdeme je jen občas na parkovištích u hypermarketů. Stovky tisíc ročně ulovených koroptví, které byly ještě v 50. letech minulého století běžné, nám dnes připadají jako sci-fi. Žije jich u nás jen něco přes deset tisíc párů a většina současných občanů ani neví, jak vlastně koroptev vypadá.

Je ubývání ptáků nenávratné a může v dalších letech pokračovat?

Pokud nezměníme výrazně způsoby využívání krajiny, ptáci budou nadále ubývat. Nevratné to ale není. Klíč ke změně máme nyní v rukou všichni. Právě teď europoslanci jednají o nastavení podmínek zemědělských dotací v celé Evropě, Společné zemědělské politiky. To je základní dokument, který určuje způsob rozdělování zemědělských dotací. Ke změně bude stačit jen to, abychom z peněz nás všech dotovali obecně prospěšné věci, jako je obnova polních cest, mezí a remízků, namísto stále se zvyšující produkce. Zemědělci tím o nic nepřijdou, dostanou peníze za to, že pečují o naši společnou krajinu. A tam, kde je potřeba brát zvláštní ohledy, jako třeba na Litoměřicku kvůli sýčkům, by mělo směřovat peněz víc. Že právě takovéto spravedlivé a rozumné rozdělení zemědělských dotací chceme, můžeme nyní říct europoslancům pomocí hlasových vzkazů na webových stránkách birdlife.cz

Jsou na tom ostatní evropské země v otázce ubývání ptactva podobně jako Česká republika, nebo je tam situace jiná?

Podobně nedobrá situace panuje v celé Evropě. Evropské zemědělství je do velké míry ovlivněno Společnou zemědělskou politikou, protože je potřeba, aby zemědělci v jednotlivých zemích měli stejné podmínky a aby byli konkurenceschopní. Když nyní vidíme, jak nám z volné krajiny mizí příroda, můžeme to pomocí Společné zemědělské politiky velice snadno změnit. Je potřeba dodat, že se nemůžeme divit zemědělcům, že se snaží ochránit svá pole před hraboši. Zásadní chybou je neschopnost ministerstev životního prostředí a zemědělství se vzájemně domluvit a připravit takové podmínky, aby v krajině mohli přežít zemědělci i sýčkové. Bylo tomu tak po staletí a není důvod, abychom dnes nedokázali totéž, co naši prapředci. Velice nešťastné ale je, když jeden úřad říká, že se jed sypat může, a druhý to zakazuje, aniž by zemědělci přesně věděli, na co mají nárok v případě, že jed nepoužijí.