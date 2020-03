Svoz bioodpadu začne v Litoměřicích na konci března

Svoz bioodpadu v Litoměřicích zůstane letos i během nouzového režimu zachován. Stejně jako v minulých letech bude probíhat jednou za 14 dní vždy v sudém týdnu, v pondělí a úterý, a to od konce března do konce listopadu. Oznámilo to město na svém webu.

Kontejner na bioodpad - ilustrační snímek | Foto: Deník

Úterní svozy se týkají ulic Ankertova, Bezručova, Brožíkova, Březinova cesta, Čelakovského, Dalimilova, Dykova, Fillova, Havlíčkova, Husova, Hynaisova, Janáčkova, Kollárova, Kořenského, Kozinova, Křepkova, Macharova, Marie Majerové, Navrátilova, Nerudova, Neumannova, Nezvalova, Purkyňova, Revoluční, Samo Tomáška, Slavíčkova, Smetanova, Sokolovská, Škrétova, Špálova, Švabinského, Vančurova, Wolkerova, Zelenkova, Žitenická. Pondělní svozy se týkají všech ostatních lokalit města. Nádoby musí být přistaveny v den vývozu nejpozději v 6 hodin ráno. Roušky pro všechny. Roudnice je rozdá do všech poštovních schránek Přečíst článek ›

Autor: Zdeněk Plachý