Vízum do USA už máte. Kdy celá anabáze začala?

Registroval jsem se na podzim 2017. V květnu 2018 jsem byl mezi 64 Čechy, kteří byli vylosováni a mohli dále pokračovat v procesu a obdržet vízum. Do konce července bylo Čechům uděleno jen 14 víz, to je zhruba čtvrtina z celkového počtu vylosovaných. Teď jen čekám na tu plastovou „zelenou“ kartičku.

V jaké konkurenci Čechů jste uspěl?

Předchozí tři roky se o vízum na trvalý pobyt v USA hlásilo ročně průměrně 5 200 Čechů, s jejich rodinnými příslušníky to bylo kolem 7-8 tisíc.

Kdo všechno si může o vízum zažádat?

Jedinou současnou vstupní podmínkou je při registraci maturita. Američané ale vyřadí plno z těch zhruba 14 milionů lidí ročně, kteří se o vízum zpravidla hlásí. Třeba kvůli tomu, že se někdo přihlásí víckrát.

Součástí prověřování registrovaných od amerických orgánů je pohovor na konzulátě. To jste se kvůli tomu vracel do Čech?

Ne, do žádosti jsem uvedl, že chci pohovor v Sydney.

Co následuje, když se člověk dozví, že v loterii vyhrál?

Po vylosování už můžete plnit on-line žádost. Chtějí o vás vědět úplně všechno: historii vašeho cestování, rodinné pozadí, jestli máte čistý trestní rejstřík, jestli jste byl v armádě…

Chtějí to prokázat nějakými dokumenty?

Po odeslání on-line žádosti si vyžádají všechny dokumenty jako kopii rodného listu, maturitní vysvědčení, u mě i kopii vojenské knížky nebo výpis z trestního rejstříku českého a australského.

Jak mají pojištěné, že to nikdo nepadělá?

Musí to být přeložené do angličtiny a notářsky ověřené. Dokumenty se pak navíc ukazují při pohovoru.

Jaký ten pohovor byl?

Předtím, než jsem ho absolvoval, jsem se poučil z předchozích zkušeností lidí. A věděl jsem, že se nemusím ničeho bát, že jde jen o formální konverzaci, při které vás nechtějí na ničem nachytat.

Kde americký konzulát v Sydney sídlí?

V 59. patře jednoho mrakodrapu. Nejdřív jsem zaplatil poplatek 330 amerických dolarů a pak se v podstatě jen zeptali na to samé, co jsem už uvedl v žádosti.

Co bylo pak?

Do týdne mi poštou přišla obálka s dokumenty a pas s vízem, které jsem musel předat imigračnímu úředníkovi na jakémkoli velkém letišti v USA, aby se aktivoval můj trvalý pobyt. Vybral jsem si Honolulu na Havaji.

Kdy se do Států přesunete nastálo?

Chci ještě zažít jednu zimu v Úštěku. Doufám, že aspoň bude sněžit. Pak mám v plánu letět někam na západní pobřeží Floridy. Radši dál od hurikánů, které tam jsou každé léto. Bude tam nějakých 20-25 stupňů. Budu mít nějaký čas na to se aklimatizovat, než začnou horka.

Čím se chcete v Americe živit?

Chci si najít tu samou práci, jako jsem měl v Sydney. Staral jsem se jako systémový administrátor o servery, síť a počítače.

Kde jste se to naučil?

V Austrálii jsem si udělal odbornou školu včetně počítačového kurzu. Pak jsem si udělal i bakaláře v IT. V té samé škole jsem pak jako ajťák pracoval. Ostatně přivydělával jsem si v ní už při studiu. Hlavně úklidem, který byl velmi dobře placený.

Máte také výuční list z Čech… Čím jste se živil tady?

Vystudoval jsem strojní průmyslovku v České Lípě, pak jsem šel na vojnu a potom osm let pracoval v Kovosu v Úštěku. Ohýbal jsem, děroval, řezal a podobně. Skončil jsem ve skladě, ale v roce 2005 odešel do Austrálie.

Proč jste se k tomu rozhodl?

Rozběhl jsem internetové stránky o Úštěku. Mimochodem ještě předtím, než je měla radnice. Ve městě se tehdy natáčeli Rebelové. Na to konto se mi ozvala jedna česká rodina z Texasu. Z Úštěku už tehdy odešel jeden kamarád do Austrálie a pak i do USA a já o tom začal přemýšlet taky. To bylo po roce 2000.

Anglicky jste uměl?

Ne, na základce jsem měl jenom ruštinu a na střední němčinu. Chtěl jsem se to naučit přímo tam, kde se tak mluví. Uvažoval jsem o Anglii i USA, a nakonec se rozhodl pro Austrálii. Zvítězilo příznivé podnebí a velký výběr škol.

Tam jste asi nebyl jediným Čechem…

Jezdí jich každý rok hodně. Potkávali jsme se tam, kde jsem bydlel, ve škole i ve studentské agentuře. S některými jsem v kontaktu dodnes.

Víte o někom z Úštěku, kdo je v USA?

Znám asi pět lidí, každý se tam dostal jinou cestou. Co vím, v loterii o vízum jsem vyhrál jen já.

Teď jste nakrátko zase doma. Co tady děláte?

Doháním to, co jsem zmeškal za 14 let, kdy jsem tu nebyl. Věnuju se rodině i kaktusům. Přesazuju ty, které jsem pořídil ještě před odjezdem do Austrálie. Trochu cestuju, byl jsem v Praze, v Holandsku.

V Úštěku se potkáváte s lidmi, které jste neviděl 14 let. Změnili se?

Nezměnili, jenom mají velké děti.

Států už se nemůžete dočkat?

Těším se za sluníčkem. Zima mi nevadí, ale raději mám slunné a teplé podnebí. Těším se také, že tam budu cestovat stejně jako v Austrálii.

Chcete tam zůstat do konce života?

Zatím to tak vidím. Po pěti letech můžu požádat o americké občanství, nejspíš to udělám.

Vaši rodiče po vás tesknit nebudou?

Vždycky mě podporovali, abych šel do světa. Nebudu daleko, z Austrálie trvalo dostat se sem 1,5 dne, z USA jenom 15-16 hodin, když uvažujeme o Floridě, kde bych chtěl žít.

Na světě už nějaký ten čas jste. Někdo se v takovém věku stává už i prarodičem…

V cizině je běžné, že se řada lidí stává rodiči teprve v padesáti. Ale ano, chtěl bych se usadit a mít rodinu.