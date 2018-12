Litoměřicko - Na Dómě se světilo betlémské světlo. Tradice jeho šíření litoměřickými skauty slaví 30 let.

Ke Karafiátovým Broučkům s laskavým úsměvem přirovnal probošt litoměřické kapituly Jiří Hladík asi dvě stovky lidí, kteří si přišli do katedrály sv. Štěpána v pondělí o Štědrém dni zrána pro betlémské světlo. Frontou, kterou stáli, aby jim připálil lucerničku svíčkou, byl probošt potěšen. „O Čechách se říká, že jsou ateistické, ale proč by vás tu bylo tolik, kdyby to byla pravda,“ poznamenal Hladík.

Dlouholetý litoměřický skaut Jan Zadražil připomněl, že tradice šíření betlémského světla v Čechách, potažmo v Litoměřicích, slaví už 30 let. „Letos má motto Pokoj ve mně – pokoj s tebou,“ připomněl Zadražil humanistický rozměr akce. Na litoměřické dolní nádraží vlakem místním skautům přivezli světlo ti Kolínští. Do rakouského Lince pro něj předtím jeli plzeňští a českobudějovičtí skauti.

Pro betlémské světlo si další lidé mohli během celého Štědrého dne chodit do katedrály na Dómském náměstí i individuálně, k dispozici mělo být také v děkanském kostele Všech svatých v Jezuitské ulici. Zde byla na 16. hodinu pondělní naplánovaná oblíbená mše svatá pro rodiny s dětmi biskupa Jana Baxanta. Půlnoční v katedrále slouží probošt Hladík.