Na Švestkové dráze mezi Třebívlicemi a Mostem se chystá dvoudenní výluka

V úterý 24. a ve středu 25. srpna musí cestující na Švestkové dráze z Litoměřic do Mostu počítat s výlukou. Ta je naplánovaná kvůli opravám na trati od úterních 4.00 hodin ráno do středečních 23.30 hodin a týká se úseku z Třebívlic do Mostu.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Marek Cholewa

„Místo vlaků bude nasazena náhradní autobusová doprava,“ informovala společnost AŽD, která provoz na Švestkové dráze zajišťuje. Zastávky náhradní autobusové dopravy cestující nalezenou před jednotlivými železničními zastávkami. V Mostě to bude na parkovišti u nástupiště 1a.