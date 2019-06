Liběšice /FOTO/ – Jediné z republiky. Žačky s pedagožkou liběšické základní školy se na přelomu května a června zúčastnily Světového studentského summitu ve Finsku. Jeho tématem byly globální změny klimatu, apeloval i na snížení emisí oxidu uhličitého.

S nabídkou, aby se liběšická škola summitu zúčastnila, ji oslovila ekologická organizace Tereza. Do země tisíce jezer a ostrovů chtěla 3 zařízení z ČR, to liběšické ale konkurenci porazilo. Důvod výběru přiblížil ředitel školy Jan Táborský: „Auditoři z Terezy nám udělili už třetí mezinárodní titul Ekoškola a naše aktivity v programu se jim tak líbily, že jsme byli doporučení právě do Finska.“