Starost o dostatek vláhy mají zejména zemědělci, kterým začaly rašit na jaře vyseté plodiny. Jak přiblížil předseda zemědělského družstva v Klapý Otakar Šašek, za posledních deset dní spadlo asi 18 milimetrů srážek. Bez nich by situace začínala být kritická. Problém to však řeší jen na krátkou dobu.

„Nicméně vše, co jsme na jaře vyseli, tedy hrách, cukrovku či jarní obiloviny, vzešlo. Minulý týden jsme skončili se setím sóji, ta šla ještě do vlhkého, ale venku zatím není,“ popsal Šašek s tím, že prognóza dešťů není pro území v okolí hradu Hazmburk, kde družstvo hospodaří, zrovna příznivá.

„Dolní Poohří patří mezi oblasti nejvíce zasažené zemědělským suchem. Pokud nyní začínají teploty nad 20 stupňů, tak ta vrchní vrstva, která není spojená s tou spodní, velmi rychle vyschne a transport vláhy do vrchních vrstev bude velmi problematický,“ vysvětlil Šašek.

Lépe jsou na tom takzvané ozimní obiloviny vyseté na podzim, víceleté pícniny nebo řepka, které zatím nedostatkem vláhy netrpí, protože jsou hlouběji zakořeněné. Možnost závlahy na polích okolo Klapý, jako mají například zemědělci připojení na labskou závlahu, nemají. Z jednoho z rybníků mají pouze do ovocných sadů zavedenou kapkovou závlahu.

Sucho s obavami sleduje také soukromý zemědělec z Vražkova na Podřipsku Vítězslav Škoda. „Vzpomínám si, že ani loni nebyl začátek jara žádná sláva. Měli jsme nasetý ječmen a obával jsem se, zda vůbec vyroste. Myslím, že současné jaro je tady u nás oproti loňsku o chloupek lepší, ale bude samozřejmě záležet na tom, jak to bude dál. Loni, vždy, když to vypadalo, že to bude špatné, nějaká voda spadla. Navíc to léto nebylo tak horké jako v předešlých letech,“ připomněl Škoda s tím, že i polím pod Řípem schází podzemní voda, takže jsou tamní zemědělci odkázáni jen na to, co naprší.

„Dříve, když jsme na jaře vyjeli na pole, byly často vidět vlhké rohy, že tam ani technika nemohla zajet. Když to pozoruji dnes, nemám žádné takové místo, kde by se podzemní voda tlačila ven,“ vylíčil vražkovský zemědělec, který se kromě pěstování obilovin či kukuřice věnuje i chovu krav.

S dlouhodobým deficitem vláhy v půdě se potýká také zemědělské družstvo v Liběšicích, v severní části Litoměřicka. Pěstují tu obiloviny, hrách, řepku, chmel a na malé ploše ovoce. Předseda představenstva družstva Martin Kala popsal, že v současné době suchu dobře odolávají ozimní obiloviny a řepka, které přes zimu stihly hlouběji zakořenit.

„Nejhůře jsou na tom jařiny, kde je možné předpokládat nějakou možnou depresi. V tuto chvíli však ještě neodhadneme kolik, protože pokud v následujících deseti dnech vydatně zaprší, jsou porosty schopné to dohnat, a to díky tomu, že na jaře nebyla taková tepla,“ sdělil Kala.

Aby zemědělci na Liběšicku dopadům sucha a následné erozi předešli, snaží se například na polích po sklizni provádět takzvanou hlubokou orbu, aby se voda přes zimu dostala i do hlubších vrstev půdy. Ne vždy je to ale možné, protože v případě delšího suchého období hrozí, že naopak více proschne. Další metodou je hluboké prokypření, které rovněž zajistí lepší zasáknutí vody do země.

S plánem vybudovat v polích u Vražkova rybník, jako jednu z možných ochran před suchem, přišel už v minulosti Vítězslav Škoda. Narazil však na nesoulad s dotčenými institucemi a nedokončené pozemkové úpravy.

Další možností, jak předcházet erozi půdy, je výsadba větrolamů. S těmi mají zkušenosti například v Klapý. Další ale zatím vysazovat nemohou, protože narážejí na odpor vlastníků pozemků a stejně jako pod Řípem na dořešení pozemkových úprav.

„Doposud jsme větrolamy vysazovali na vlastních pozemcích nebo v případě získání souhlasu od vlastníka. Stromy sázíme také kolem naší bioplynové stanice, kde jsme vytvořili i ochranný val, nebo okolo kravína,“ nastínil Šašek s tím, že družstvo se zabývá myšlenkou obnovy rybníka mezi Lkání a Solany, který je v současné době suchý a zarostlý. I tam ale naráží na nesouhlas vlastníků pozemku.