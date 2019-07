Pod normálem je teď úroveň většiny toků i vrtů v zemi. Kvůli vedrům navíc spotřeba vody vzrůstá a tím se její zásoby ještě víc tenčí. Trápí to i Hlinnou v lůně Českého středohoří včetně jejích místních částí. Obec v důsledku velkého sucha vydala zkraje července regulační opatření zacházení s vodou.

„Vyhlašujeme s okamžitou platností zákaz zalévání a kropení vodou z veřejného vodovodu, přísný zákaz napouštění a doplňování bazénů a jiných nádrží z veřejného vodovodu, studní a jiných zdrojů vody,“ upozornil obyvatele místostarosta Petr Zahrádka.

Podle starosty Hlinné Martina Ušaly nevisí podobné opatření na úřední desce v obci prvním rokem. Letos k němu sáhli i v důsledku havárie starého litinového potrubí, který patří obci. Ta má tři vodárny na Hlinné a v Kundraticích. „Jejich přítoky v posledních letech monitorujeme a pokles je o 15 až 20 procent,“ konstatoval Ušala. Od května také začíná klesat voda ve studních, které patří občanům.

Hlinná se snaží na obranu před suchem tvořit projekty na zadržování vody v krajině. „Čekáme na vyjádření CHKO České středohoří k vytvoření tůně u silnice z Hlinné do Tlučně podél Tlučeňského potoka,“ zmínil Ušala s tím, že se také dokončuje stavební povolení na rekonstrukci Hlinnského rybníku. „V ostatních místních částech hledáme vhodná místa pro vytvoření vodních ploch. Na Lbíně byla vypracována nová studie na vytvoření obecního vodovodu,“ přiblížil starosta.

Oproti Hlinné jsou na tom s vodou dobře v nedaleké obci Malíč, přestože je také „na kopečkách“. „Máme nad sebou tři vodárny, voda tu tekla, co pamatuji, máme jí dost i na zalévání,“ řekl starosta Malíče Jindřich Müller.

Srážky končí v Německu

Litoměřicko nyní patří k nejsušším oblastem v republice. I kvůli tomu, že je ve srážkovém stínu Krušných hor. Srážky, které chodí častěji od severu, se vyprší spíš v Německu. Suchem se zabývá tým expertů Intersucho, kde nechybí ani vedoucí oddělení biometeorologických aplikací Českého hydrometeorologického ústavu Martin Možný z Roudnice nad Labem. „Nejhorší situace je na severozápadě Čech. I na Moravě v uplynulém týdnu pršelo,“ připomněl.

Úbytek zásob vody potvrzuje pokles měřených hodnot půdní vlhkosti na doksanské observatoři. „V posledních 20 letech pozorujeme, že vody kontinuálně ubývá v mělkých vrtech. Bez ohledu na to, jaká je sezona, voda se nedostává do spodních vrstev. Je to způsobené i kratším zimním obdobím a poklesem sněhové pokrývky. Dlouhodobé předpovědi navíc napovídají, že zimy se sněhem budou stále vzácnější,“ upozornil Možný.

Sucho, jež postihuje až 80 procent Česka, v těchto dnech kulminuje. „Díky víkendovým dešťům se nám výrazně zlepší situace v povrchové vrstvě, ale v hlubších vrstvách bude panovat dále výrazné sucho. V dalších týdnech modely příliš deště zatím nevidí, a proto se bude situace opět zhoršovat,“ varovali odborníci z týmu Intersucho.