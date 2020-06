Mšené-lázně revitalizovaly přírodní koupaliště. Novou nádrž chtějí i Lovečkovice.

Biotop. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Vít Šimánek

Nejen obří přehrady, ale i stavby nebo opravy malých rybníků a nádrží. To je cesta, kterou se do boje se suchem vydávají některé obce na Litoměřicku. Do revitalizace stávajících vodních ploch se pustili také v Mšeném-lázních. Starosta obce Josef Bíža uvedl, že obnovou prošlo bývalé přírodní koupaliště a částečně také rybník v místní části Brníkov.