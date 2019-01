Litoměřice – “Rozmyslete si, zda chcete dělat ředitele gymnázia. Všichni z vás nejsou nadšeni. Klid na škole nebude.“ To jsou zhruba hlavní myšlenky z anonymních dopisů, které na adresu Miloše Štykse, nově jmenovaného ředitele Gymnázia Josefa Jungmanna, dorazily na krajský úřad i do osobní pošty.

Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích. | Foto: archiv

„To se mi nestalo ani za téměř 30 let mé kariéry učitele, z toho 20 let ve vedoucí funkci. Zřejmě jsem měl štěstí, že jsem pracoval tam, kde podobné metody nebyly potřeba, kde pracovali lidé, kteří se uměli pod své názory nejen podepsat, ale také za ně postavit,“ napsal Štyks v úvodu otevřeného dopisu. V něm popisuje, co se vlastně stalo.



„Jeden z anonymů byl odeslán na adresu vedoucí odboru školství a „podepsáni“ jsou zástupci pedagogů GJJ. Druhý dopis je adresován přímo mně, „milému panu řediteli“ a vzhledem ke stylu a formě se domnívám, že autor (autoři) jsou stejní,“ uvedl dále Štyks. Ten byl jmenován krajskými radními, aby funkci ředitele litoměřického gymnázia vykonával od 1. března. Do té doby působí na stejném postu na gymnáziu v Lovosicích.



V anonymním dopisu určeném pro kraj se například psalo: „Nový ředitel se již teď ohání výhrůžkami, že jelikož hodlá na gymnáziu zaměstnat svoji manželku, bude muset někdo odejít! (…) Na školu se vrátí atmosféra, ve které se tito novým ředitelem privilegovaní jedinci budou mstít.“



Zda se jedná o řízenou provokaci (jako tzv. mrtvá kočka na klice) a kdo za ní stojí, není jasné. Z informací, kterými Deník disponuje, ale vyplývá, že Kauza Bulasová je citlivé téma v severočeské ČSSD. Důvodem jsou obavy, že gymnázium, potažmo kraj prohraje soudní spor s propuštěnými učiteli. A dále mnohým sociálním demokratům vadí osoba vícehejtmana Pavla Koudy. Tvoří se hlasovací koalice pro krajskou konferenci, aby se neprobojoval na kandidátku do krajských voleb.



Miloš Štyks, nastupující ředitel litoměřického gymnázia, řekl:

„Řízená provokace? To opravdu nevím“

Rozhovor o aktuální, opět vyhrocené, situaci kolem litoměřického gymnázia s Milošem Štyksem, novým ředitelem školy od 1. března.



Jeden anonymní dopis byl poslán krajskému odboru školství, druhý přímo vám. Co se v nich vlastně psalo?

Dopis adresovaný na kraj byl psán v tom duchu, že všichni učitelé nejsou z mého příchodu nadšeni. Také, že si přivedu své přátelé a dokonce prý vyhrožuji tím, že někteří učitelé budou muset odejít. Dopis naznačuje, že situace je jiná, než by mohlo vyznít díky novinovým článkům. Kdybych měl shrnout myšlenku dopisu: Vlastimil Klobása situaci stabilizoval, my jsme s ním vcelku spokojeni. Štyks nemá podporu celého učitelského sboru. Bude se nám mstít a už nám vyhrožuje, že si sem vezme svoji manželku.

Situace na gymnáziu není pravděpodobně jednoduchá a není, jak se zdá, stabilizovaná. Jak to vnímáte vy?

To, že není vše v pořádku, naznačovaly už články v tisku.



Otázka je, zda ty dopisy psal skutečně někdo z učitelů, nebo zda to není nějaká řízená provokace typu mrtvá kočka?

To nevím. Jediné, co k tomu mohu říci, že ty dopisy jsou psány dobře bez gramatických chyb. Věty mají hlavu a patu.



Máme informace, že někteří radní preferovali i nadále ředitele Vlastimila Klobásu a že gymnázium je velkým politickým problémem sociální demokracie. Jak jste vnímal výběrové řízení?

Dvakrát jsem mluvil s radním pro školství Petrem Jakubcem, který se mě ptal, zda skutečně chci být ředitelem. To, že jsem byl nakonec jmenován, mě, přiznám se, překvapilo.