Udílí ji nezisková organizace Člověk v tísni aktivním mladým lidem, kteří pozitivně ovlivňují život ve společnosti. Za to získali vzdělávací cestu do Bruselu organizovanou Evropskou komisí.

Víc než desítka besed dosud nepředstavila jen Ukrajince, Američany v Česku, Židy a jiné národnostní či náboženské menšiny. Zabývaly se také třeba homosexuály, vegany nebo mladými politiky. „Náš projekt se zabývá citlivými tématy napříč společností, snaží se vytvořit neutrální prostor pro diskusi o tématech, o kterých se lidé většinou nebaví,“ přibližuje absolvent Benedikt Janda. Podle jeho vrstevníka Martina Khodera besedy navštěvují zejména starší lidé, pro které je to někdy jediná možnost, jak menšiny poznat.

V porotě zasedli experti z Knihovny V. Havla, Rádia 1, Skautského institutu a České televize. „Ocenili jsme samostatnost studentů při pravidelném pořádání debat a jejich odvahu odstraňovat předsudky skrze přímou zkušenost s konkrétními lidmi,“ uvádí porotkyně z ČT Jana Kozojedová.

Cenu v pražském kině Lucerna 15. května přebírali čtvrťáci, kteří mají po maturitě a s besedami končí. Byli s nimi ale i prváci, kteří to po nich převezmou. V publiku seděl učitel češtiny a dějepisu Petr Bašus, který jediný pamatuje všechny besedy. První uspořádal s tehdejšími studenty v roce 2013.

Dobrý záměr a osobní výzva

„Protože jsme na ulicích města viděli spoustu Mongolů, řekli jsme si, že by bylo dobré vědět, co dělají, jak se tu cítí, jestli zde chtějí zůstat. Tak jsme uspořádali debatu s názvem Čingischánovy děti v Litoměřicích,“ vzpomíná Bašus ve velkém rozhovoru, který ve středu 12. června přinese Týdeník Litoměřicko.

Studenti zpracovávají žádosti o granty k hrazení pronájmu sálu, občerstvení i cestovného hostům. Velkou zkušenost akce přinášejí těm, kteří je moderují. „Do té doby většinou neokusí, jaké je postavit se do čela a něco řídit. Náročné to pro ně je i proto, že pozvaní hosté je většinou převyšují vzděláním i zkušenostmi,“ líčí Bašus.

To potvrzuje studentka Martina Valešová: „Je to dobrý způsob, jak si vyzkoušet mluvení před větším množstvím lidí předtím, než se člověk dostane do těžší, krizovější situace. Při besedách je sál naprosto plný.“

Téma další besedy v listopadu je v jednání. Studenti možná zopakují Romy, kterými se zabývali už při druhé besedě v roce 2014. „Inspirovali jsme se romským hercem z úspěšného seriálu Most!. Říkali jsme si, že bychom oslovili i další Romy, kteří něco dokázali,“ vysvětluje pedagog.

Ale ještě to není jisté. „Teď je aktuální také diskuze o klimatu a oteplování. Jde, dejme tomu, o menšinu, která se snaží zachránit planetu a aktivizuje k tomu další lidi. Jako děti v Rakousku a Německu, kteří každý pátek stávkují. To by mohla být také zajímavá beseda,“ dodává Bašus.