Stromům v Palachovce se bude hůř dýchat

Litoměřice - Palachovu ulici v Litoměřicích nově zdobí 10 hlohů a jeden jerlín. Někteří tvrdí, že dostaly málo místa.

Stromům v Palachově ulici se bude hůře dýchat.Foto: Deník/Jaroslav Balvín

Kompromis. Tak se dá označit nová výsadba v Palachově ulici zasahující do parkovacích stání. Staré stromy padly v dubnu kvůli celkové revitalizaci ulice. Otázkou je, jak se bude těm mladým, vysazeným začátkem listopadu, dařit. Jasněji bude příští rok, kdy má město rekonstrukci jedné z hlavních tepen Litoměřic dokončit.

Podle zahradní a krajinářské architektky Markéty Flekalové, která v ulici bydlí, mohla být nová výsadba propracovanější.

„Stromy v pruhu parkovacích stání ohrožuje jak manévrování aut, tak odkap soli z podvozků v zimních měsících,“ podotýká architektka s tím, že ani velikost výsadbových jam nezaručuje jejich dlouhou životnost.

„Úsporná plocha je již v projektu,“ přiznává Josef Filip z roudnické kanceláře Projekce dopravní Filip, která revitalizaci Palachovy ulice připravovala na papíře.

„Bohužel jsme v městském prostředí stávající zástavby, kde jsou inženýrské sítě a je problém najít vhodné místo v jejich ochranném pásmu,“ dodává projektant. Podle něj však místo odpovídá původním plochám pro stromy.

Filip se o budoucnost stromů nebojí. Zástupci města podle něj dodavatelskou firmu před jejich zasazením pravidelně kontrolovali a plochy pro stromy byly dostatečně prokypřeny tak, aby zakořenily. Navíc pod nimi nejsou zpevněné vrstvy, ale prostupný podkladní materiál.

„O novou výsadbu se však musí nadále pečovat,“ upozorňuje projektant.

Flekalová jeho vysvětlení s výhradami přijímá. Podle ní by při menším počtu parkovacích míst stromy dostaly víc prostoru. „Mě by to potěšilo, sousedy už asi méně,“ tuší architektka.

Snaha o výsadbu zeleně na městské ulici je podle ní dobrá, ale aby byl strom zdravý a měl perspektivu dlouhého života, potřebuje určité podmínky.

„Tady bude trochu jako pacient na ARO odkázaný na kapačky,“ popisuje Flekalová. Mrzí ji, že není zvykem vnímat zeleň jako prioritu, jíž se při podobných revitalizacích podřídí všechno ostatní. I za cenu vyšších nákladů.

Problém navíc není jen v Palachově ulici s místem pro stromy, ale i se samotnými dodanými hlohy. Podle Lenky Brožové z odboru životního prostředí litoměřické radnice neodpovídají požadavkům města, které je pravděpodobně reklamuje.

„Některé dorazily již poškozené či s vadou zapěstování, jiné mají korunu nasazenou téměř o půl metru výš,“ říká Brožová.

Další stromy přibudou po dokončení druhé etapy revitalizace ulice v březnu a také finální fáze v srpnu 2018. Celkem se jich má na litoměřickém bulváru v příštím létě zazelenat dvaačtyřicet.